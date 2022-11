Débora Plager contó el hábito que incorporó al vivir en EE.UU. y admitió la costumbre que le molesta de los argentinos

escuchar

Cómo todas las mañanas, Luis Novaresio, Luis Majul, Marina Calabró y Débora Plager compartieron el pase de sus programas en la pantalla de LN+. Sin embargo, este lunes feriado no solo se celebra el Día de la Soberanía nacional, sino también es el Día Mundial del Saludo. Esta efeméride dio pie a un extenso debate sobre las formas de saludar, lo que le dio pie a Débora Plager de revelar el hábito que incorporó mientras vivía en los Estados Unidos y a reconocer ante sus compañeros cuál es la costumbre argentina que le molesta.

Cuando apareció en la pantalla, minutos antes del arranque de su programa Buen día Nación, Novaresio les comunicó a sus colegas que hoy es el Día Mundial del saludo. Seguido, aseguró que prefería hacerlo con la mano y aprovechó la oportunidad para preguntarle a Majul de qué manera le gustaba saludar, si era más “de beso, de mano o de puño”. “Si tengo confianza, de beso”, aseguró el conductor de 8.30 AM.

Sin embargo, a su costado, Débora Plager no estuvo tan de acuerdo. “Yo la verdad que el beso...”, dijo en tono dubitativo, lo que le llevó a contar su experiencia en el extranjero con respecto a ese tema. “Yo viví unos cuantos años en los Estados Unidos, donde ni siquiera entre los jóvenes es habitual saludarse con un beso, incluso nos dábamos la mano”, explicó. Y según dio a entender, que no es de las que elige el beso en la mejilla para saludar.

Débora Plager contó la costumbre que adquirió cuando vivía en EEUU

En esta misma línea, la periodista comentó sobre las reacciones que tenían en ese país cuando conocían como se saludaba en la Argentina y comentó que no entendían el hecho de que en los trabajos la gente se saludara con un beso. Asimismo, abrió un debate con respecto a cómo despedirse cuando hay mucha gente en una habitación.

“Estás en una reunión y te tenés que retirar, pero todavía las demás personas están ahí. Son doce, un beso a cada uno...”, cuestionó, dando a entender que le daba mucha fiaca tener que darle un beso a cada uno antes de irse. Pero Majul la interrumpió y agregó una opción para esos casos: “Saludo general”, sostuvo, aunque aseguró que “depende la situación”.

Por su parte, Novaresio también se sumó al debate y propuso una tercera opción: “La pandemia dejó el puñito que es práctico y no invasivo”. No obstante, Plager no estuvo tan de acuerdo con esto y con una mueca de disgusto sostuvo: “No me gusta mucho el puño, es medio agresivo”. Rápidamente, el conductor de Buen día nación, reparó en sus dichos y le dijo: “Hace una semana venimos desencontrados”, frente a lo cual le propuso charlar sus “diferencias”.

Sin embargo, el debate sobre el saludo que cobró fuerza durante la pandemia por el Covid para evitar acercamientos físicos, no terminó ahí. Marina Calabró acotó que es un tanto incómodo chocar puños si alguien tiene anillos. “Muchos problemas tienen ustedes”, cuestionó el conductor de La Cornisa.

Novaresio, Calabró, Majul y Plager debatieron sobre el Día internacional de saludo (Foto: Captura de video)

Para cerrar, y dejar en claro la buena onda con su compañero, Plager le habló directamente a Novaresio y le preguntó cómo le gustaba saludar. “Si es un evento formal, mano”, sostuvo, y agregó que le parece “muy canchero que una mujer te extienda la mano”. Pero, una vez más, el plantel femenino no estuvo de acuerdo. “Yo no le extiendo la mano a nadie”, aseguró Marina.

“Majul, ¿te jode que vayamos al otro lado y hagamos el pase nosotros dos?”, propuso entre risas Novaresio, al sentir que constantemente sus ideas eran rechazadas por las dos periodistas.

