Débora Plager contó el violento robo que presenció este miércoles en Belgrano: “Estaba lleno de chicos”

Mientras Luis Novaresio recordaba el día que en Europa lo reconocieron como argentino por ir con la mochila hacia adelante para evitar un robo, Débora Plager relató el terrible hecho de inseguridad que vivió este miércoles en el barrio de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires. “Aquí nos acostumbramos a que te afanan, a que te mientan descaradamente y a una inflación superior al 6 % mensual”, dijo el periodista durante el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul junto con Plager y Marina Calabró.

Después de escuchar la anécdota de su compañero, Plager contó que cerca de las 7.45 de la mañana, en pleno barrio de Belgrano y a solo dos cuadras de la avenida Cabildo, un motochorro le arrebató violentamente el celular a una vecina que esperaba cerca del cordón para cruzar la calle.

Luis Novaresio y Débora Plager relataron situaciones de inseguridad a las que parecen están acostumbrados como argentinos

“Estaba lleno de chicos yendo a la escuela, y una señora que hacía gimnasia, de repente empezó a gritar cuando un motochorro con una campera importante y una moto de alta cilindrada, con una pericia notable, le arrebató el celular. La mujer se quedó gritando, se agarraba la cabeza… pasó ahora, recién”, detalló la periodista de LN+.

“Hay cosas que los argentinos naturalizamos y que están mal”, remarcó Majul. “Vivir con estrés está mal, ver que un chiquito muere pisado por un camión porque su patio de juego es un basural… no nos tenemos que acostumbrar a eso”, añadió en relación a la tragedia ocurrida en Paraná, donde un nene de 8 años que buscaba comida en un basural, murió aplastado por un camión. El niño no fue visto por el conductor ya que se hallaba colgado a un costado del vehículo; testigos dijeron que era habitual que él fuera con otros chicos a ese lugar y pelearse con los chanchos entre la basura por la comida. “A eso no nos tenemos que acostumbrar”, remarcó Majul.

Rubinstein, el rodrigazo y el “golpe palaciego de Cristina Kirchner”

Más adelante, los periodistas repasaron las declaraciones del viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, quien en una reunión con ejecutivos de finanzas brindó definiciones sin filtro: “No sabemos hasta dónde vamos a llegar”, dijo.

El secretario de Programación Económica participó del 14° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas de IAEF aportó afirmaciones contundentes con respecto al futuro, la posibilidad de que el Gobierno cumpla con las metas establecidas por Sergio Massa y, tácitamente, la convivencia política en el Frente de Todos: “No hay consenso para un plan de estabilización”, sorprendió el funcionario.

En ese sentido, Novaresio dijo que en realidad Massa no ejerce como el titular del palacio de Haciendo, sino como “el jefe de Gabinete, y Gabriel Rubinstein es el ministro de Economía en los hechos”.

“Que Rubinstein diga ´che, no podemos devaluar sino viene un rodrigazo’, es tremendo, no es lindo, no es bueno, es raro y explosivo”, describió Majul. “Haciendo una lectura política más allá de las consideraciones económicas, yo creo que Massa está al tanto de lo que Rubinstein dice, y si no hacemos algunas cosas este es el camino”, agregó Plager.

Los periodistas de LN+ Luis Novaresio, Luis Majul, Marina Calabró y Débora Plager

“No necesito un pronosticador como ministro de Economía, sino alguien que diga lo que hay que hacer. Si Massa manda al viceministro a hacer declaraciones para que Cristina Kirchner diga lo que le parece, estamos en una situación complicada”, consideró Novaresio. Y finalizó criticando en duros términos a la vicepresidenta de la Nación: “Para estabilizar necesitás decisión política y ahora, la vicepresidente, hay que tomar nota, vuelve a cometer un acto golpista. Primero quiso vaciar el gobierno en un acto de desestabilización, después de las elecciones legislativas, fue un golpe palaciego, y ahora desobedece a la Corte Suprema”.

