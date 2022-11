“Desagradecido”: Novaresio cargó contra Kicillof tras sus críticas por el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires

escuchar

Las declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sobre la diferencias presupuestarias entre el distrito que gobierna y la Ciudad de Buenos Aires generaron rechazo entre los periodistas de LN+, quienes criticaron al mandatario bonaerense en términos muy duros.

Luis Novaresio calificó a Kicillof de “desagradecido”, Marina Calabró por su parte describió las ideas del gobernador como “lisérgicas” y Débora Plager se preguntó quién gobernó la provincia más grande de la Argentina durante las últimas tres décadas, después de que el exministro de Economía de Cristina Kirchner se quejara por la desigualdad en términos de recursos presupuestarios, deslindando su responsabilidad como funcionario, en un acto que compartió con el presidente Alberto Fernández.

“La PBA es la que menor presupuesto tiene por habitante de la Argentina, por lejos”, dijo este jueves Kicillof en la inauguración de la Expo Congreso Ciudades para Vivir Bien junto al presidente Fernández y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Novaresio sobre los dichos de Kicillof

“La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo y sin polemizar, es un distrito de una jerarquía bastante difusa. Por un lado es un municipio y, por otro, parece tener pretensiones de provincia. No lo voy a poner en discusión. Lo único que voy a decir es que tiene una cantidad de recursos que supera en muchísimo la que tiene un municipio de la provincia de Buenos Aires, como La Matanza, que tiene más superficie y una población cercana”, añadió Kicillof.

Y arremetió: “Es fundamental discutir cuáles son las funciones, las obligaciones y la responsabilidad de cada nivel de gobierno, pero también es importante discutir el presupuesto con el que cuentan. Sin presupuesto y sin financiamiento, las responsabilidades se vuelven abstractas, así como en la política los discursos y el marketing, sin que figuren las líneas de presupuesto en los niveles de inversión, son pura propaganda”.

En este punto, Novaresio ironizó: “(Kicillof) va a pintar a la Ciudad de Buenos Aires de rojo, como lo hizo Gollán en la pandemia, cuando señalaban a los porteños como a los contagiadores del Covid. Y ahora pintamos de rojo a la Ciudad por el desbalance de presupuesto… bueno, es el ministro que dijo que la emisión no genera inflación”. Sus palabras fueron durante el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul junto con Plager y Calabró por la pantalla de LN+.

El presidente Alberto Fernández encabezó la inauguración de la Expo Congreso Ciudades para Vivir Bien, Axel Kicillof captura de video

“La idea de que, si no tenés presupuesto, las ‘responsabilidades son abstractas’, me parece lisérgica. ¿Entonces qué? No le reclames nada a Kicillof porque pobrecito, no tiene un mango”, ironizó Calabró. “Y por otro lado, y los 1500 millones de dólares que fueron fondos discrecionales de la Ciudad trasnferidos a la provincia, ¿qué? ¿no es dinero?”, añadió.

“Qué desagradecido”, dijo Novaresio visiblemente indignado tras escuchar el discurso del gobernador. “Hay muchos bonaerenses que no pueden atenderse en su distrito y vienen a la Capital Federal a recibir el servicio de Salud, y está muy bien que suceda, pero asómense a los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires para verlo, qué desagradecido Kicillof”, remarcó.

“Si no me equivoco representan un 30 por ciento los pacientes del conurbano que se atienden en los 33 hospitales porteños”, agregó Plager. “Pero además hay algo evidente: la Ciudad de Buenos Aires no vota al peronismo desde la época de Antonio Érman González, y Rodríguez Larreta es el adversario político. Poner a La Matanza como pobrecitos, después de tres décadas de peronismo, ¿quién la gobierna?”, se preguntó.

“Deslindar tu propia responsabilidad alegando que no tenés dinero… vos te presentaste para el cargo, entonces no le saqués el cuerpo ahora”, concluyó Calabró.

