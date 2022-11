“Es un papelón”: Luis Novaresio habló sobre el video donde Patricia Bullrich cruza a Felipe Miguel

escuchar

Luis Novaresio cuestionó en términos muy duros a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, luego de que se filtrara un video con un tenso reproche que le hace a Felipe Miguel, el jefe de gabinete de Rodríguez Larreta, donde le dice: “La próxima te rompo la cara”.

La actitud de Bullrich es “un papelón’' y ella debería “pedir disculpas” porque de otra forma “de eso no se vuelve”, dijo el periodista de LN+ durante el pase de su programa, Buen día Nación, con el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul junto con Débora Plager y Marina Calabró.

El exabrupto de Bullrich ocurrió antes de la presentación del libro “Para qué”, del expresidente Mauricio Macri. Según reconstruyó LA NACIÓN, el malestar de la titular del PRO tuvo su origen cuando el funcionario porteño la criticó en los medios diciendo que “era funcional al kirchnerismo”.

"La próxima te rompo la cara", le dijo Bullrich a Felipe Miguel

El cruce trascendió este martes pero se produjo la semana pasada, cuando el expresidente lanzó su segundo libro. Tras la respuesta de Bullrich, Miguel intentó apaciguar los ánimos con un abrazo y una palabras al oído, pero fue en vano. La presidenta de PRO se dio la vuelta, en un intento de dar por cerrado el episodio, aunque el intercambio quedó registrado en las cámaras de los celulares que los rodeaban.

“La violencia nunca es aceptable y además, si es por opinar diferente, creo que se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadosos”, afirmó Miguel esta mañana en Radio Mitre. Sin embargo, Bullrich dijo que no le pedirá disculpas. “¿Yo? Más violento es decirle a la presidenta del PRO y a la persona que ha sido claramente anti kirchnerista que fue funcional al kirchnerismo. Dijo algo, que se banque las consecuencias de sus dichos”, señaló.

Novaresio calificó como papelón de lo Patricia

“Es un papelón que una candidata a presidente de la Nación dirima con un aliado en términos de ‘te rompo la cara’, es un papelón, que merece una disculpa, sino es todo lo mismo”, criticó Novaresio. “No es un exabrupto, no es que ‘soy así’. La frontalidad de una frase de violencia es un papelón, si no se retracta y no se disculpa estamos en un problema, es un papelón lo de Patricia Bullrich”, añadió el periodista.

“Ni siquiera se pudieron poner de acuerdo en un comunicado felicitando a un presidente de Brasil elegido democráticamente, dejate de embromar”, consideró Plager, refiriéndose a la interna opositora y al frustrado comunicado conjunto de la mesa nacional de Juntos por el Cambio para felicitar a Luiz Inácio Lula da Silva por su triunfo electoral.

La explicación de Patricia y la opinión de Novaresio

En este sentido, Bullrich contó que decidió no saludar al nuevo mandatario porque Lula le hizo un guiño a la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner. “Se pone una gorra CFK 2023 al segundo de haber ganado”, se quejó la exministra de Seguridad, quien consideró que ese fue un elemento clave para no expresarse, ya que lo entendió como una “injerencia en la política interna”.

“El problema es el contexto, en una Argentina con estos niveles de pobreza e inflación, disgregación social e inseguridad, ese es el problema. El problema es que el proyecto de la oposición no está explicitado”, afirmó Plager.

“Seamos ecuánimes”, pidió Novaresio. “Si Cristina Kirchner le dijera a otra persona ‘te rompo la cara’, estaríamos tres días hablando del tema. No es verdad que no ser hipócrita es decir ‘te rompo la cara’, de eso no se vuelve, salvo con una disculpa”, finalizó.

