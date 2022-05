Crece la polémica por los fondos que el Gobierno envía a la administración de Axel Kicillof

LA PLATA.- Las transferencias discrecionales que envió el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires este año son motivo de una nueva polémica, por el supuesto beneficio del gobierno de Axel Kicillof sobre otras jurisdicciones. Según datos oficiales, el distrito recibió en el primer trimestre 38.569 millones de pesos de la Nación en ese concepto, según informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense.

Pero los datos oficiales contradicen un informe publicado por la consultora Aerarium donde se sostiene que la Provincia recibió 47.608 millones de pesos en concepto de transferencias desde el gobierno nacional en el primer trimestre del año. En el primer cuatrimestre del año, de acuerdo a datos oficiales provistos por el Gobierno, las transferencias corrientes no automáticas de la Nación a la provincia ascendieron a $78.626.

Se trata de fondos de asistencia financiera (29.259 millones), Fonid (7454 millones), subsidios a Hospitales (5417 millones), déficits de cajas provinciales (3208 millones), riesgo agropecuario (1000 millones), Educación (1200 millones) más 64 millones no identificados por la consultora privada.

El gobierno de Axel Kicillof negó los datos difundidos por la consultora privada. “El dato global que tenemos de transferencias discrecionales es distinto”, se informó. “Fueron 38.569 millones”, se expresó sin dar un desglose de este monto.

En cambio Aerarium publicó un detalle pormenorizado que fue criticado por el gobierno. “Durante el primer trimestre, las transferencias totales de la Nacion a las provincias acumularon $1.11 billones (+$0.4 billones a/a), registrando un incremento del 57% en términos nominales y del 3.4% en moneda constante, con un máximo de +4.7% en PBA y un mínimo de +2.2% en Santa Cruz y Tierra del Fuego”, se lee en el informe privado redactado por economistas ligados al gobierno de Mauricio Macri.

De acuerdo a este informe privado las 24 jurisdicciones recibieron un total de $91.405 millones por arriba de lo presupuestado (+9%), con un máximo de $20.054 millones en PBA, y un promedio de $3.102 millones el resto de las jurisdicciones.

Detalle

“En los primeros tres meses del año de 2022 la Provincia de Buenos Aires (PBA) recibió $47.608 millones (+103% i.a.) de transferencias discrecionales. En el marco del Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FFF), creado con la coparticipación detraída a la CABA, se giraron $6.500 millones y adicionalmente el tesoro asistió directamente a la Provincia con $9.152 millones. Como resultado, las transferencias a la PBA pasaron del 34.4% al 40.7% de participación en el total entre el 1er trimestre de 2021 y 2022″ , expresa el informe privado de Aerarum.

“Muy atrás le siguen en importancia la CABA, Santa Fe y Córdoba con el 6.6%, 6.4% y 5.4%, respectivamente. En el extremo opuesto se encuentran Jujuy (0.8%) y Chubut (0.6%)”, se lee en el desglose de Aerarium.

Siempre de acuerdo con este informe privado “A marzo la asistencia directa del Gobierno Nacional a los municipios fue de $16.591 millones (+174% i.a.), siendo el 94% de estos fondos destinados a gastos de capital. Los municipios de la PBA recibieron el 52% (+$8.594 millones) del total de transferencias, muchos más atrás se encuentran las comunas de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe con el 11%, 7% y 5%, respectivamente”.

Kicillof hoy en la firma del FIM

Desequilibrio histórico

El ministerio de Hacienda y Finanzas que dirige Pablo López no publica datos parciales en tiempo real sobre las transferencias recibidas. En la apertura de sesiones legislativas de este año el gobernador Axel Kicillof reclamó al presidente Alberto Fernández mayor coparticipación nacional para compensar un desequilibrio histórico.

En el mensaje del presupuesto de 2022 el Gobernador aseguró que desde 1983 a la fecha la Provincia ha contado con un 38% menos de recursos tributarios per cápita que el resto de las provincias.

“Los problemas de financiamiento de la Provincia se centran fundamentalmente en la distribución de recursos de origen nacional. Este es uno de los reclamos históricos de la provincia de Buenos Aires. Nuestra provincia ha sido la más perjudicada en el reparto de la distribución secundaria de recursos coparticipables desde la reforma de 1988. Allí, se le quitaron 6,2 p.p. de participación respecto a la Ley 20.221 de 1973. De esta manera la Provincia bajó su participación del 27% a menos del 22%.”, sostuvo Kicillof en su mensaje a la Legislatura.

En este presupuesto se indicó que la pauta de recursos nacionales para este año ascenderá a 1.043.598 millones de pesos como ingresos corrientes. Se destacan el Fondo del Conurbano Bonaerense por $120.742 millones, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal por $84.562 millones, el Fondo Nacional de Incentivo Docente por $21.717 millones, así como también transferencias para gastos de salud y de comedores escolares, entre otras. Además se prevé transferencias por 36.700 millones del gobierno Nacional como transferencias de capital.

“La provincia es el distrito que menos recursos per cápita recibe. El sistema actual no contempla su peso demográfico ni que concentre la mayor parte de población con deficiencias del país. Esto no es contra ninguna provincia hermana. Pero no podemos dejar de reclamar por mayor coparticipación”, dijo Kicillof.

Estos recursos -que eran el 33 por ciento ahora son el 22 por ciento- Y la población creció del 26 al 39 por ciento del total del país, apuntó Kicillof.