Diego Santilli le respondió a Patricia Bullrich por sus críticas a Horacio Rodríguez Larreta: “No es verdad lo que dijo”

escuchar

Diego Santilli cruzó este viernes, en LN+, las recientes declaraciones de Patricia Bullrich, en las que cuestionó a Horacio Rodríguez Larreta, por criticar a un dirigente aliado, reconoció que “puede haber diferencias” en Juntos por el Cambio, aunque hizo un llamado a respetar ciertos “límites” dentro del frente. Incluso llegó a afirmar que la relación “estaba rota” con la extitular de Pro, aunque luego se desdijo.

Invitado al programa +Realidad, conducido por Jonatan Viale, Santilli se refirió a las críticas que Bullrich había deslizado contra el jefe de gobierno porteño en una entrevista con Luis Novaresio. La precandidata le enrostró haber criticado la gestión del municipio de San Miguel, gobernado por un dirigente aliado y que derivó en un contrapunto con Joaquín de la Torre. También aseveró que ya hace un tiempo no tenían una buena relación.

“Fue bravo que Larreta vaya a San Miguel a decir ‘qué barbaridad la inseguridad acá, que sucia está San Miguel’ cuando el delito bajó el 50%. Después no puede ir y decir ‘yo no me peleo con nadie, no hablo mal de nadie’ si después va otros lados y no lo hace. No vale todo”, había dicho Bullrich.

Santilli, integrante del sector de Larreta en Pro, recogió el guante y le contestó a la exministra de Seguridad. “No es verdad lo que dijo. No es verdad lo que yo escuché”, manifestó. Y deslizó: “Es verdad que la relación está rota”, aunque se desdijo rápidamente. “No es así, no quise decir eso”, agregó.

“Horacio es el tipo que fue al frente y enfrentó al narcotráfico en la Ciudad, cuando había tres bandas. También se enfrentó con el Gobierno por la apertura de las escuelas”, sostuvo. Y añadió: “Él tiene lo que hay que tener para ir adelante”, insistió.

El precandidato a gobernador bonaerense reconoció que “pueden existir diferencias”, aunque procuró restarle importancia. “Puede haber un punto de vista distinto de uno y de otro. Eso hay que saldarlo y que elija la sociedad. Acá lo importante no es pelearnos entre nosotros si no ganarla al kirchnerismo”, resaltó.

“Cuando la discusión sale de los términos y se convierte en agresión, ganan los de afuera. Me parece que entre nosotros hay límites que no podemos romper. Así no nacimos, así no crecimos, Mauricio no nos enseñó eso. No fue la forma de construir un espacio que pasó de un partido municipal a un partido nacional”, cerró.

La propuesta de eliminar impuestos ridículos en la Provincia

En el marco de su campaña, el precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, propuso eliminar 500 tasas que recauda la administración bonaerense. Lo hizo en un acto junto al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Hoy la administración bonaerense tiene más de 1200 tasas. Este número engloba a tasas que cobran el Ministerio de Infraestructura; Desarrollo de la Comunidad, Producción, Desarrollo Agrario, Salud, Ambiente, Hacienda, Justicia, etc. Del total pueden eliminarse aproximadamente 500.

“Como gobernador voy a eliminar más de 500 tasas que arruinan a los que producen, emprender y arriesgan en la Provincia. Son impuestos que joden a los que dan laburo, a los que apuestan, a los que quieren invertir, progresar y crecer”, afirmó Santilli. Y añadió: “Quiero poner en valor el aparato productivo bonaerense y terminar con el aparato estatal burocrático de Kicillof. En una Provincia con 43% de pobres y la mitad de los desocupados de los argentinos, el gobierno de Kicillof le hace la vida imposible a los que quieren dar trabajo”, sostuvo.

Tasas que pueden ser eliminadas

1. Tasa por trámites de familia (libreta matrimonial, de familia, nacimiento, divorcio, adopciones, etc).

2. Industrialización de huevos comestibles por docena: 0,9 centavos.

3. Tasa para tripería establece que todos los establecimientos que procesan embutidos serán fiscalizados y el valor de la tarea será de 0,2 por metro.

4. Tasa para hotelería: arancel por cama o carpa.

5. Tasas por faena de ranas, conejos, nutrias y peces.

6. Tasa por kilogramo de pluma de ñandú, tasa por kilogramo de astas de ciervo, tasa por cuero de nutria.

7. Tasa por habilitación de establecimiento bovinos y porcinos.

8. Tasa para inscribir y habilitar un Parque Industrial.

9. Expedición de fotocopias: tasa por búsqueda de cada informe si no se indica exactamente el año que corresponde, copia de plano, solicitud de inspección en casos no previstos, etc.

10. Tasa por metro cuadrado de superficie ocupada instalada para gran superficie comercial, por consultas o asesoramiento solicitado por la empresa previo a la instalación de un emprendimiento comercial, por inscripción al registro de ferias o cooperativas de comerciantes.

LA NACION