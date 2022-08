Eduardo Feinmann, ante el acampe en la casa de Cristina Kirchner: “¿No era que volvían mejores?”

Este viernes, en el pase de LN+, los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi analizaron el acampe que se está realizando en la puerta de la casa de Cristina Kirchner, en Recoleta, luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera una pena de 12 años de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, como consecuencia de la causa Vialidad. Al ver las imágenes de los militantes, ambos coincidieron que se trata de un momento de tensión y fue ahí que Feinmann preguntó, con ironía: “¿No era que volvían mejores?”.

“Buscan el enfrentamiento con el campamento en el departamento de Cristina. Están distrayendo a los propios, quieren seguir fogoneando...”, comenzó Rossi a analizar las intenciones de La Cámpora, que se hizo presente en el cruce de Juncal y Uruguay, donde vive la vicepresidenta. Ante esto, su colega sumó: “Encontraron la calle y creen que con eso se dan vuelta decisiones judiciales. O piensan que esto es un apriete a la Justicia. ¿Van a hacer un piquete eterno? ¿Con acampe, con choripán? Este sábado hay una plaza enorme en Parque Lezama”. Y subrayó: “Habría que aclararles que no existen los tribunales populares que absuelven o condenan a la gente. Las hordas populares no funcionan. La justicia popular no funciona así”.

Militantes de ATE frente a la casa de Cristina Kirchner Santiago Filipuzzi - LA NACION

Fue ahí que Rossi se sumó a su planteo: “Si a la presión popular los tribunales no le hacen caso, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es el quilombo que se va a armar?”. Sus palabras hacían referencia a la canción que entonan los militantes: “Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va armar”.

A partir de ahí, Feinmann ensayó una idea: “¿Quemar el país? ¿Escrachar? ¿Amenazar jueces? ¿Periodistas? Quizás la orden de Cristina para abajo es: ya que me quieren llevar puesta, yo me los llevo puestos a los medios, a los jueces, a los periodistas. Todo lo que nos jode, nos lo llevamos puestos, y saldrán así denuncias infundadas, amenazas...”. Y fue en ese momento que lanzó una pregunta retórica: “¿No era que volvían mejores? ¿No era que habían aprendido esos cuatro años que no estaban en el poder? Los de La Cámpora, los que azuzan esto... ¿No era que habían entendido que la relación iba a ser distinta? Parece que no”.

Para concluir, Rossi aseveró: “Quizás para ellos es mejor distraer con esto que explicar que al populismo le toca pagar los platos rotos. El ajuste, hacer pagar a la clase media (las tarifas), y que la inflación no se puede frenar. Mejor se distraen con esto”.