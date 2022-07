Eduardo Feinmann: “Cristina critica los privilegios de la Ciudad de Buenos Aires y ella vive en Recoleta”

Este viernes, en el ya clásico pase entre los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi en LN+, ambos tomaron las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner durante su presentación con motivo de la inauguración del Cine Teatro Municipal en El Calafate. Entre las frases más salientes de la exmandataria, el conductor de El Noticiero decidió puntualizar en una donde se refiere a los privilegios que tienen los ciudadanos que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el inicio de su columna, Feinmann apuntó contra Cristina Kirchner: “Es una psicópata, nefasta, desequilibrada, acá en la República Argentina no hay una crisis de crecimiento, sino que es de impunidad; y esta señora es la cabeza de ese movimiento”. Luego del prefacio, Rossi tomó la palabra y añadió: “Es una realidad adobada con cobardía de muchos sectores, esa impunidad que maneja, eso de envalentonarse con un tonito soberbio”.

La crítica de Eduardo Feinmann hacia Cristina Kirchner.

En continuado, Feinmann aseguró que el Gobierno Nacional está erosionando a gran parte de la sociedad: “Está destruyendo a empresas grandes, medianas y pequeñas, a la gente en particular que está en sus hogares, encima ve conspiraciones afueras, siempre hablando de los mercados, de ciertos empresarios, de (Martín) Guzmán”.

Por último, en el foco central del asunto, el periodista apuntó a una declaración de la vicepresidenta, donde enunció que los ciudadanos que viven en la Ciudad de Buenos Aires tienen privilegios.

“Santa Cruz es la primera provincia en materia de producción de dólares si miramos la cifra per capita. Adivinen qué distrito es el que más gasta dólares y no produce dólares: sí, no te han mentido, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sostuvo Cristina Kirchner.

Ante esa frase, Feinmann subrayó: “La señora dice ‘qué suerte tienen los que viven en Capital’. ¿Y usted dónde vive? Juncal y Uruguay no es El Calafate, no es su provincia, es Capital Federal, no sé si vive en un cuarto o quinto piso. Es el barrio Nac&Pop de Recoleta”.

Al finalizar su descargo, Rossi recogió el guante y se puso a la par de su colega: “¿Y todo el séquito que vive en Puerto Madero, el barrio más caro de la Capital Federal? Qué caradura que es”.