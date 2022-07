El llamado telefónico que sorprendió a Pablo Rossi y Eduardo Feinmann en pleno pase: “No sé de quién es”

Un momento insólito se vivió este jueves en el habitual pase de LN+ entre Pablo Rossi y Eduardo Feinmann cuando, en plena charla sobre un día políticamente agitado, sonó de pronto un celular que estaba sobre el escritorio del conductor de Hora 17. El llamado sorprendió a ambos conductores, que reaccionaron con humor ante la situación.

Rossi y Feinmann analizaban punto por punto los diferentes rumores que estuvieron todo el este jueves en boca de analistas, periodistas y funcionarios acerca de la delicada situación de conflicto que existe entre el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tras la renuncia del ministro de economía, Martín Guzmán, y la llegada de su sucesora, Silvina Batakis.

El llamado del celular que sorprendió a Rossi y Feinmann

En eso estaban los conductores, aclarando rumores. Primero fue Rossi el que dio las versiones que le llegaban desde el Instituto Patria, conocido búnker kirchnerista. Luego, cuando Feinmann negaba enfáticamente los trascendidos sobre Fernández, un teléfono celular comenzó a sonar.

Es así que el ringtone del smartphone arrancó con una música particular que dejó en completo silencio a los periodistas. Mientras Rossi buscaba de dónde venía el sonido, y estiraba su brazo para alcanzar el teléfono, Feinmann lanzó su primera humorada: “A ver si te llaman del Instituto Patria”.

“No”, respondió el hombre de Hora 17, y todavía sorprendido, con el móvil en la mano, dijo: “Alguien se olvidó el celular. Díganle a (Manuel) Adorni que se olvidó el celular”.

“Manuel”, añadió el conductor de El noticiero de LN+, en referencia al economista que forma parte del programa de Rossi, y luego, mirando a cámara, expresó: “Che, no lo llamen porque no está. No está”.

“No sé de quién es este celular. El mío es este”, aclaró Rossi, exhibiendo su propio teléfono, mientras tenía en la otra mano el que acababa de sonar.

“No lo llamen por teléfono porque el teléfono se lo olvidó acá”, volvió a repetir Feinmann, con un poco ironía. ¡Con lo que sale un teléfono! Guarda”, exclamó Rossi y luego, dándole el dispositivo celular a alguien que se encontraba fuera de cámara, sentenció: “Ahí está, lleváselo”.

Finalmente, el conductor de Hora 17 se dirigió al economista que se había olvidado el aparato: “Con lo que vale, Adorni, no te lo podés olvidar”. Luego, Rossi volvió a tomar su celular y dijo: “Este es el mío”. Luego se dirigió hacia su colega Feinmann y le dijo: “Perdón, Eduardo”.

Pasado el llamado y la sorpresa, el conductor de El noticiero de LN+ retomó su repaso de los rumores que circularon en esta jornada sobre los dimes y diretes en el seno del poder.