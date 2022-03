Eduardo Feinmann le aplicó el VAR al discurso de Alberto Fernández: “¡Mirá las caras!”

Este martes, en el tradicional pase entre Pablo Rossi y Eduardo Feinmann en LN+, ambos pusieron su foco en el discurso que dio el presidente Alberto Fernández este martes al mediodía en el CCK, en el que hizo un llamamiento a la “terapia de grupo” y parafraseó a John Lennon al enunciar: “Démosle una oportunidad al diálogo”. Los conductores fueron críticos del parlamento del mandatario y decidieron aplicar “un zoom” al video para observar con detenimiento la actitud de quienes estaban en ese momento con él. “¡Mirá las caras!”, destacó Feinmann.

El habitual pase entre Hora 17 y El noticiero de LN+ casi llegaba a su fin cuando Rossi le dijo a su colega Feinmann: “No me quiero ir de este diálogo de cada tarde sin la terapia. Yo creo que vos y yo de alguna manera hacemos terapia cada tarde, y el Presidente debe sentir una sana envidia, y pide que hagan terapia de grupo”.

“Sí, un poco sí”, le contestó Feinmann, y a continuación pasaron el video de Fernández en el encuentro del Consejo Económico y Social, en el CCK, de este martes. El Presidente estaba en una mesa larga frente al público y junto a él se encontraban el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

El tape que compartieron en el pase contenía un fragmento del discurso del mandatario en el que decía lo siguiente: ”Hemos probado mil formas, nos peleamos, discutimos, algunas veces nos bombardearon. ¿Por qué una vez no probamos de sentarnos a una mesa, contarnos qué nos pasa? Hagamos una suerte de terapia de grupo y encontremos una solución en conjunto dialogada, pero démosle una oportunidad al diálogo. Como Lennon que le pedía al mundo que le den una oportunidad a la paz: Argentinos démonos una vez una oportunidad al diálogo para ver si podemos construir algo nuevo, algo distinto”.

Inmediatamente después de estas palabras, la producción del pase armó un pequeño videoclip con el fondo de la canción “Imagine”, de Lennon y algunas imágenes de Fernández tocando la guitarra, sonriente con Fabiola Yañez y también acariciando a su perro Dylan.

Al regreso al piso, en respuesta a lo que acababa de ver, Rossi dijo: “Chau, me voy ¿Qué querés?”. A lo que Feinmann le dijo: “Esperá, esperá”. A continuación, el conductor de El noticiero de LN+, agregó, con respecto al video que acababan de ver: “¿Vos te diste cuenta las caras de los que estaban al lado, ahí en el mismo escritorio que el presidente? ¿Viste las caras?”.

“La cara de Massa, la cara de Kulfas”, agregó Feinmann, y Rossi hizo una interpretación del rostro del funcionario: “Hola, soy Matías Kulfas y vengo a confesar que no me salió bien el acuerdo de precios”.

A la vez que en pantalla volvían a aparecer las imágenes del discurso del presidente en el CCK y las figuras de sus acompañantes. Además de lo que se veía en ese momento, Feinmann preguntó: “¿(Alberto) No le estaría mandando un mensaje a Cristina, por qué no dialogamos?”. “¿Por qué no hacemos terapia juntos, Cristina?”, apostilló Rossi. “De pareja”, remató Feinmann.

Luego, pasaron la parte del discurso de Fernández en cámara lenta, hasta que Feinmann indicó al director del programa: “Pará ahí. Mirá las caras. Fijate las caras. Habría que hacer zoom”. “Kulfas está pensando: ‘¿Primero me toca a mí?’”, dijo Rossi y luego se refirió a Massa, que estaba con un gesto claramente adusto: “Massa está diciendo: ‘Malena esta mañana me dijo que no viniera, que dé parte de enfermo, y no le hice caso’”, mientras Feinmann repetía: “Mirá las caras”.

“Beliz dijo: ‘¿por qué aparecí?’”, añadió el conductor de Hora 17 con humor. “¿Por qué no me quedé en Washington?”, intervino la periodista Guadalupe Vázquez. “Y Kulfas diciendo: ‘¿Por qué no renuncié el otro día? Yo me quería ir. ¿Por qué no renuncie?”, agregó Feinmann, siempre entre risas.

“Me encantó el trovador de la terapia de grupo”, finalizó Rossi, antes de pasar a otro tema.