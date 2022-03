La respuesta de Calu Rivero ante las explosivas críticas de Viviana Canosa

Una vez más, Viviana Canosa es protagonista de una pelea mediática. La conductora de televisión no escatimó en críticas contra Calu Rivero por su fugaz romance con un hombre ruso y la acusó de ejercer la prostitución. La respuesta de la actriz no tardó en llegar y fue por vía de sus redes sociales.

Para comprender esta historia hay que remontarse a principios de 2020, cuando la modelo conoció en una Fashion Week de Nueva York a un hombre, de origen ruso, llamado Andréy Manirko, que luego se convirtió en su novio.

Calu Rivero junto a Andrey en su casa de José Ignacio, Uruguay Instagram

Según lo que comentó el periodista Diego Estévez en el programa A la tarde, emitido por América, la unión entre ambos obedecía a un tema económico. “Calu le habría dicho: ‘Yo tengo una residencia en otro país (Uruguay), que no es el mío, dame un palito verde y nos casamos’. Inmediatamente obtenés la ciudadanía y te despegás de los quilombos que tenés’”, sostuvo Estévez.

Y completó: “Calu había anunciado la boda públicamente, y el título era: ‘El obsequio millonario que le hizo el novio ruso de Calu Rivero’. Bueno, no había ningún regalo, era todo un arreglo. Pero cuando el ruso se dio cuenta de que en realidad lo querían vivir y que de amor no había nada, se arrepiente, da marcha atrás y clava el negocio”.

Enterada del trasfondo de la pareja, Canosa, con su estilo confrontativo, no se guardó nada y fue lapidaria con la actriz. “Calu Rivero le pidió un millón de dólares a su novio para casarse. Él se negó y se terminó la relación. Vos mirá qué distinta soy yo, Viviana Canosa, ‘celeste’, a esta ‘verde’ famosa”, sentenció, con una clara referencia a las ideologías de cada una.

Calu Rivero por el aborto legal, seguro y gratuito. Matias Salgado / Archivo - HOLA

No contenta con su primer ataque, prosiguió, con el foco puesto en la vida privada de la modelo: “Escuchaste bien, le pidió un palo verde al pibe para casarse. Es lo más parecido a la prostitución que yo vi en mi vida. Esta actriz que no labura hace mil quinientos años y tiene una vida de millonaria (…) recorre el mundo y no labura. ¿Cómo hace?”.

“Honro a las mujeres que eligen la prostitución”, el filoso contraataque de Calu

En su cuenta de Twitter, donde se la conoce bajo el alias @dignityrebel, Calu Rivero le hizo frente a las ofensas de Canosa y deslizó: “Gracias (Viviana) Canosa por darme, sin quererlo, el espacio para honrar a todas las mujeres y ancestros femeninos. Honro a MM (por María Magdalena) la iniciada y compañera de Jesús, expresión de la belleza y dignidad femenina, a quien cuando quisieron acabar con su prestigio, empezaron a llamarla prostituta”.

La respuesta de Calu Rivero en sus redes sociales Foto: Twitter @dignityrebel

“También honro a las mujeres que eligen la prostitución voluntaria, y te honro a ti mujer, a mi mujer, y al aspecto femenino de todos los hombres. ¡Gracias! Los invito a visitar su altar en Kilómetro 1725, Ruta 9 - Barcena, Jujuy. Primer Altar de la Santa María Magdalena”, cerró en su comunicado, que seguramente tenga eco y abra un nuevo capítulo en esta historia.