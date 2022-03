Eduardo Feinmann reveló cuál es su segundo nombre

Al aire en Radio Mitre, el pase entre los programas Lanata Sin Filtro y Alguien tiene que decirlo se lleva todas las miradas (y los oídos). Es que tanto Eduardo Feinmann como Jorge Lanata protagonizan un descontracturado momento en el que combinan la información del día con una gota de humor. En ello surgen diversas temáticas de la actualidad. En este viernes, fueron los nombres que los padres eligen para sus hijos, algunas veces atinados y otras no tanto, el punto de debate.

La charla comenzó cuando el conductor de Alguien tiene que decirlo saludó a su colega Jésica Bossi, ante la ausencia de Jorga Lanata. Se refirió a la periodista como “La Jesi”, a lo que ella indicó que su segundo nombre era un tanto más llamativo. “Es Marisol”, expresó. Las respuestas de los presentes coincidieron que así podría llamarse un balneario de la costa argentina, debido a la combinación que tiene entre mar y sol.

Eduardo Feimann

En este sentido, los periodistas presentes indicaron sus nombres completos. En el caso de Cecilia Boufflet, se llama María Cecilia. Rolo Villar indicó que lleva el nombre del piloto de automovilismo Rodolfo de Álzaga, debido al fanatismo de su padre para con el ídolo. Mientras que María Isabel Sánchez fue nombrada así por el cariño de su madre una de sus docentes de la infancia. “Me llamo Leandro Javier. Supongo que porque les gustaba porque no había ningún Leandro ni Javier en mi familia, a veces los ponen por algún abuelo”, expresó Leandro Buonsante.

En este sentido, Eduardo Feinmann reveló cómo realmente se llama y su significado: “A mí me pusieron los dos nombres de mis abuelos. Pero, igualmente, son dos nombres de reyes”. De esta forma, el periodista le dio otro significado a su identidad, al aludir la relación con los distintos miembros de la monarquía. ¿Su nombre completo? Eduardo Guillermo Feinmann.

Eduardo junto a su hija Esmeralda (Foto captura Radio Mitre)

A pesar de tener dos nombres, el periodista indicó que actualmente considera que es mejor que se tenga un solo nombre, como lo hizo él a la hora de nombrar a su hija Esmeralda. Contrario a su colega, María Isabel Sánchez señaló que de esta manera si a la persona no le no gusta el primero, tiene la opción de utilizar el segundo para identificarse. “Habría que darle la posibilidad a la gente de cambiarse el nombre, pero no solo si decidís cambiar de género”, reflexionó la periodista. Pero Feinmann indicó que esto debería ser posible si se trata de un nombramiento ridículo.

La periodista habló de su segundo nombre y que quisiera cambiar su edad (Foto captura Radio Mitre)

“Estaría bueno poder elegir tu propio nombre”, señaló Jessica Bossi en coincidencia con su colega. Por su parte, el conductor dio un paso más y pidió poder elegir su propia edad, de acuerdo a cómo se autopercibe la persona, lo que tuvo una aceptación entre todos sus compañeros.