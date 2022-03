Tras la llegada de Marcelo Longobardi, CNN Radio confirmó su programación de fin de semana

Como confirmó hace unas semanas LA NACION, el próximo lunes 11 de abril Marcelo Longobardi volverá a conducir en la primera mañana de una radio AM. En este 2022, tras su salida de Mitre, la emisora que lo recibirá será CNN Radio Argentina AM 950, de 6 a 10. Estará acompañado entre otros por Willy Kohan, Juan Dillon y Romina Aldana. Por estos días, la AM de la cadena de noticias internacional confirmó lo que será su programación de fin de semana y detalló uno por uno los conductores que formarán parte.

En el marco de algunos cambios de horarios y ciclos, la emisora precisó que los sábados de 7 a 10 continuará en programa Digamos Todo, con la conducción de Ignacio Girón. De 10 a 13 será el turno de Hora 10, con Francisco Olivera. Al mediodía, de 13 a 14, se encontrará País Adolescente, con Fernando González. En tanto, de 14 a 17 aparecerá en escena Aduana De Palabras, con Bobby Flores y Mariana Mactas. Asimismo, el cine argentino seguirá con su espacio de 17 a 19 con Bárbara Arroyo en Cine Argentino CNN, mientras que de 19 a 21 estará Mundo UBA, con Ricardo Braginski. Para cerrar el sábado aparecerá en escena Martín Leopoldo Díaz, que continuará con la programación de 21 a 0 con Historias del Colón.

Los sábados de 7 a 10 continuará el programa Digamos Todo, con la conducción de Ignacio Girón Captura CNN

Para los domingos, el campo tendrá su lugar con Martín Melo y CNN Campo de 7 a 10. En tanto, Aire De Mañana será conducido por Guillermo Panizza de 10 a 13. Por otro lado se encuentra CNN Redes y Noticias, con Francisco Salmain y Federico Clarat de 13 a 15.

Asimismo, en los próximos días se definiría que ciclo ocupará la franja de 15 a 18, mientras que CNN Sobre Ruedas, con Víctor Russo, seguirá de 18 a 19.

En el horario nocturno estará Libros con Ñ, de 19 a 21, con Gustavo Noriega. Por último, la hora del cierre, será igual que los sábados de 21 a 0 Historias del Colón con Martín Leopoldo Díaz.

El Gran Juego de la Oca tiene confirmada su segunda temporada

Esta semana, eltrece modificó sus noches a raíz del debut de El Hotel de los Famosos, que llega para ocupar la franja de lunes a vienes a las 22.15 h. Así las cosas, y sumado a los nuevos horarios de Los 8 Escalones del Millón y los últimos capítulos de la ficción La 1-5/18, el pasado viernes fue el último programa de la primera temporada de El Gran Juego de la Oca, el ciclo de entretenimientos que condujeron este verano Joaquín Pollo Álvarez, con Dani la Chepi y la participación de Martina Fasce.

El Pollo Álvarez y La Chepi en su programa "El Gran Juego de la Oca".

Según pudo saber LA NACION, la productora del programa acordó con el canal emitir una segunda temporada del ciclo para el segundo semestre de este año. Asimismo, aclaró que no pasará a los fines de semana como se rumoreaba en los últimos días.

El gran juego de la Oca fue un formato español que en su momento tuvo muchísimo éxito con Emilio Aragón a la cabeza; y que en la Argentina también se emitió con gran repercusión.

Este año, Kuarzo decidió apostar por una versión local y no tuvo el éxito esperado, algo que se comprobó por el rating: en las 38 emisiones que tuvo al aire, solo alcanzó un promedio de 6.1 puntos.

C5N apuesta a un programa de debate del fútbol

Tras los debuts de Jorge Rial, con Sobredosis de TV los días sábados y Roberto Pettinato con Hemos probado de todo, los domingos, además de las salidas de Robertito Funes Ugarte y del periodista Claudio Rigoli de sus respectivos programas, C5N estrenó Fútbol Permitido, los domingos de 13 a 15.

El mismo es el clásico ciclo de debate futbolístico que en esta oportunidad tiene a Pablo Ladaga como conductor, en el que analizará todos los temas del mundo del deporte junto a un equipo compuesto por Alexis Szewczyk, Ignacio Prieto, Diego Arvilly y Luciana Rodríguez.

Debuta la séptima temporada de La Repregunta en Milenium

El periodista de A la tarde (América TV) y columnista de La Mañana de CNN (AM950), Diego Esteves, regresará con la séptima temporada de su ciclo radial La Repregunta.

Diego Esteves estará en el ciclo radial La repregunta los días domingos Captura Instagram

Con la compañía del periodista Agustín Gallardo desde la FM Milenium 106.7, el ciclo formará parte de la franja de los domingos, precisamente n el horario del mediodía, de 13 a 14 horas.

Barbie Vélez debutó como conductora en Los 40

Este mes de marzo Los 40 de la 105.5 FM, estrenó Domingo 4.0 , los días domingos de 22 a 00. El mismo cuenta con la conducción de Barbie Vélez y el periodista Mariano Pavón, bajo la producción de Mónica Neffke.