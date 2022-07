El comentario de Eduardo Feinmann que sorprendió a Pablo Rossi: “A la gente como vos...”

En su habitual pase de LN+, Eduardo Feinmann hizo reír a su colega, Pablo Rossi, con una serie de comentarios irónicos a raíz de la conferencia de prensa que dio este lunes Silvina Batakis, con el objetivo de calmar a los mercados con medidas antes del inicio de la rueda cambiaria y bursátil. Ante ese escenario, el conductor de El Noticiero se despachó: “Yo hoy siento otro país”.

Al comenzar el intercambio, Feinmann decidió cambiar de postura y mostrarse contento por lo dicho por la ministra de Economía. “Yo hoy siento otro país. En serio, vos porque sos muy negativo, un pesimista asqueroso, a gente como vos no la soporto. Porque el aire puro que generó hoy esa conferencia de prensa, tan bien planteada...”, arremetió el periodista e hizo reír a Rossi, que respondió: “Pasa que vos vivís en Capital, yo en Pilar, no me llegó el aire puro”. Para seguir con su juego, Feinmann aseveró: “Hoy los mercados reaccionaron de una manera... con una confianza, es una ministra que genera una confianza demoledora. Ahora sí, es otro gobierno; ahora sí hay plan económico”.

Rossi y Feinmann protagonizaron un pase con análisis pero también con risas

Ya fuera de su paso de comedia, el conductor reparó en los funcionarios que formaron parte del anuncio. “Pensá que en esa mesa hay dos que Cristina no quiere ni ver. Los dos de las puntas”, dijo en relación a Miguel Ángel Pesce, titular del Banco Central, y Mercedes Marcó del Pont, cabeza de la AFIP. “Uno es ‘el bolu... que se le escapan los dólares’ y la otra es la ‘inservible’; así los llama la señora”, continuó a lo que Rossi agregó: “Si era por ella editaba la foto y los cortaba”.

Conferencia de prensa de la Ministra de Economía, Silvina Batakis junto. Miguel Pesce, Julián Dominguez, Daniel Scioli, Matías Lammens y Mercedes Marcó Del Pont, en el Ministerio de Economía Fabián Marelli

Luego, Feinmann sumó: “El otro día Pesce fue a TN, muy buena nota pero... haber ido a TN, ¿sabés cómo le debe haber caído a la señora? Tremendo. Fue a defenderse”.

Para seguir con la línea de lo que se vio este lunes a la mañana, agregó: “Esta es la foto del plan económico en la Argentina hoy por hoy, es lo que tiene para ofrecer este gobierno. Esto de no vamos a gastar más de lo que tenemos le debe haber caído como una patada en el hígado a Cristina”. “Si a ella no le importa el gasto, si para ella no genera inflación, ni la emisión. ¡Es la evasión lo que genera la inflación!”, arremetió con ironía nuevamente.

Ante eso, Rosi indagó: “¿Es obvio que Cristina estaba al tanto de lo que iba a decir hoy Batakis?”. “Yo calculo que sí”, respondió Feinmann y acotó: “Porque si es lo que dijeron los principales analistas este fin de semana, que hablaron tres veces Alberto Fernández y la vicepresidenta, calculo que él la habrá llamado. ¿Viste que ahora hay una paz?”. “Sí, entre los periodistas K ahora es el prado de los Teletubbies”, agregó su colega y lanzó al aire: “¿Cuánto dura la tregua entre ambos?”. A lo que Feinmann cerró: “Es la tregua de la unidad, que graciosos son”.