El desgarrador posteo de la hija de Pablo Serrano, el hincha que murió tras caer de una tribuna en River: “Te me fuiste para siempre”

En una nueva fecha de la Liga Profesional de Fútbol, River enfrentó a Defensa y Justicia en un encuentro que duró solamente 26 minutos por el fallecimiento de Pablo Serrano, un hincha del Millonario que cayó desde la platea Sívori Alta a la Baja y murió a causa de un fuerte golpe en su cabeza.

A raíz de este hecho de gravedad, el árbitro Fernando Rapallini tomó nota de esta situación y determinó la suspensión del partido tras reunirse con los capitanes Franco Armani y Ezequiel Unsain, ambos arqueros de River y Defensa y Justicia, respectivamente.

Luego de conocerse la identidad del hincha fallecido, un grupo de personas que se encontraban en las inmediaciones del Mas Monumental decidieron reaccionar agresivamente contra los periodistas que trabajaban en la zona, quienes se acercaron para saber el estado de salud de la hija de Serrano, la cual se encontraba tirada en el piso muy shockeada tras conocer el trágico final de la vida de su padre.

El emotivo posteo de la hija de Pablo Serrano, el hincha que murió tras caer de la tribuna en la cancha de River

Unas horas más tarde de este suceso, Mía, la hija de Pablo, utilizó sus redes sociales para dejar un sentido mensaje de despedida a su padre. Dicha publicación se conoció en el programa + Noticias de fin de semana, emitido por la señal LN+, quienes dieron a conocer cómo reaccionó la chica de 15 años. “Te amo para toda la vida papá”, fue el mensaje que se agregó a una postal donde están ellos dos juntos.

Además, en su cuenta de Twitter (@whosmmia), Mía profundizó aún más en el tema: “Te me fuiste para siempre papito, la gente inventa cosas sobre vos y cree que tiene el derecho de opinar cuando no saben nada. Lo quieren hacer ver como algo que no es, toda tu familia y amigos sabemos la clase de persona que eras. Siempre voy a ser tu princesa papi. Te amo”, aseguró.

El sentido posteo en su Twitter de Mía, la hija de Pablo Serrano, socio de River fallecido en el partido contra Defensa y Justicia

Por otra parte, la Filial Morón de River, donde Pablo Serrano era parte, también le dedicó unas palabras a este hombre de 53 años y se sumó a las condolencias a su círculo más cercano: “Hoy nos tocó la desgracia muy de cerca. Desde Filial Morón queremos expresar nuestro más sentido pésame para la familia, amigos y seres queridos de Pablo Marcelo Serrano, hincha, socio y amigo de River Plate. Queremos mandar un fuerte abrazo y solidarizarnos con todos los amigos de su agrupación @lospibesdel20 de Morón, estamos a su disposición para lo que necesiten”, manifestaron, en su cuenta de Instagram.

El comunicado oficial de River ante el fallecimiento de Pablo Serrano

Tras conocerse el deceso de Pablo Serrano a sus 53 años, River Plate, mediante sus canales oficiales de comunicación, decidió emitir un comunicado para detallar cómo se dio el protocolo después de confirmarse este trágico acontecimiento y los pasos a seguir de cara a una investigación que estará a cargo de la fiscal Celsa Ramírez.

“El Comité de Seguridad en el Fútbol y el Club Atlético River Plate lamentan informar que, en el partido de esta tarde ante Defensa y Justicia, un simpatizante saltó al vacío desde la tribuna Sívori Alta y falleció en el acto. El servicio médico llegó al instante al sector del incidente, al igual que la Policía y los distintos organismos de seguridad”, comenzó el comunicado.

Un hincha de River falleció en el encuentro del Millonario contra Defensa y Justicia Manuel Cortina - LA NACIÓN

Y, cerró: “La tribuna Sívori Alta, donde la persona fallecida tenía su abono, se encontraba al 90% de su capacidad. Al momento de la caída no hubo intervención de terceros. Se constató, además, que no existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él. A los 30 minutos, el Estadio se encontraba completamente evacuado. Los organismos de seguridad y la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos, a cargo de la Dra. Celsa Ramírez, están actuando y realizando las investigaciones pertinentes. Por instrucción de la fiscal, se procedió a la clausura de la tribuna por 24 horas para obtener elementos de prueba”.

