El duro análisis del Dipy sobre el Gobierno: “Alberto Fernández atiende el mostrador, pero ellos manejan la caja”

El Dipy estuvo una vez más en la mesa de debate de Jonatan Viale en LN+, esta vez para analizar la situación de la Argentina en la actualidad luego de que la Cámara de Diputados le diera media sanción al acuerdo con el FMI. La división del Frente de Todos y las manifestaciones en la puerta del recinto parlamentario fueron motivo de análisis en el aire del programa, donde el músico también reparó en cómo cree que se encuentra la relación entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

“Tengo miedo de que esté todo orquestado por ellos”, advirtió el cantante. En sus palabras reflejó cierto temor y preocupación. Y es que para él, la disputa entre el Presidente y su Vice parece algo armado para el afuera. Los periodistas presentes dudaron de esa afirmación y pese a que Jonatan Viale recordó las declaraciones de Fernández en las causas contra Kirchner, Lucas Morando confirmó -información mediante- que la relación entre la dupla presidencial está rota.

A continuación, se le solicitó al Dipy que diera su opinión sobre el Presidente y, con firmeza y contundencia, sentenció: “Para mí no está perdido. Él está haciendo esto... cuando empezaron ellos en 2019... Alberto es el que atiende el mostrador, el que recibe el cachetazo y las pu...as. A Alberto lo ponen adelante del mostrador pero la caja la manejan ellos”.

Y luego continuó: “Los de La Cámpora no van a renunciar, no se mueven por otra cosa que no sea por plata. No va a pasar nunca. Lo que vi el otro día en el Congreso fueron las mismas caras de hace 15 años, los mismos multimillonarios de ahace 15 años. Si vos viste que el ministro de Economía que más duró fue Cavallo te ponés a pensar: ‘Qué mal tiene que estar este país que tenemos que cambiar al ministro de Economía ¿Cómo vamos a comernos un ministro de Economía cada cinco, seis, un año, dos?”.

Para cerrar, remató su participación en el aire de LN+ con una breve reflexión respecto a lo que vive y vivió como ciudadano argentino en todos estos años: “Yo nací en el 77, en la dictadura y desde el gobierno de Alfonsín escucho la palabra inflación. Desde ese día escucho la misma palabra en ese Gobierno, en el que vino, en este, en el que se fue, en el anterior ¿Sabés cuál es el problema? Que ellos son multimillonarios y nosotros somos pobres”.