Jony Viale: “Estará en manos de Cristina que el país vaya o no al default”

¿Quiénes eran los golpistas? El editorial de Jonatan Viale.

Jonatan Viale abrió una nueva edición de +Realidad en LN+ con un duro análisis de lo que significa la votación del acuerdo con el FMI. Mientras que en la puerta del Congreso hubo fuertes manifestaciones con ataques y reclamos, dentro del recinto la opinión se dividió y los votos se cuentan uno por uno.

“La gran mayoría de la oposición terminará acompañando el acuerdo con el FMI. Incluso hay muchos votantes de Juntos por el Cambio enojados por esta postura. Hay mucha gente que no soporta la idea de terminar votando con Carlos Heller, Eduardo Valdez o Leandro Santoro pero, te guste o no, la oposición ayuda con sus votos a que la Argentina no caiga en default mientras que el kirchnerismo duro hace todo lo posible para que el acuerdo se caiga y para que la Argentina entre en default”, sentenció el periodista.

“¿Quiénes son los golpistas entonces? ¿Quiénes contribuyen a la gobernabilidad y quiénes tiran piedras? ¿Quiénes son los responsables y quiénes son los inconscientes? El kirchnerismo duro hace dos años que es una máquina de limar y desgastar a su propio gobierno”, señaló Viale para luego recordar algunas frases de funcionarios contra la administración de Alberto Fernández.

Sesión en la Cámara de Diputados por el acuerdo con el FMI Fabián Marelli - LA NACION

Párrafo a parte, hizo un paralelismo a aquella votación de 2017 con la de 2022 y sentenció: “La Cámpora boicotea la sesión adentro, la izquierda tira piedras afuera. Otra vez el kirchnerismo duro y la izquierda trotskista se fusionan para hacer daño y hacer golpismo”.

Conforme avanzó en su exposición, analizó la situación económico social del país, acusó a La Cámpora y funcionarios del Gobierno de “borrarse cuando las papas queman” y remató sus dichos con una dura frase: “el ADN del kirchnerismo y de la izquierda argentina es golpista”. Para ejemplificar, repasó algunas declaraciones de figuras afines a estos partidos políticos en épocas del gobierno macrista y continuó: “Estuvieron cuatro años tratando de que Macri se caiga y ahora hacen lo mismo con el Presidente que pusieron”.

De cara al cierre, Jonatan Viale proyectó la votación del acuerdo en el Senado y con los votos demasiado parejos, puso la responsabilidad en las manos de la vicepresidenta. “Ahora que el acuerdo con el FMI va al Senado, estará en manos de Cristina que el país vaya o no al default. Ahora, la lapicera la tiene ella; deberá demostrar que no es una golpista”.