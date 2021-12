El Dipy criticó a Victoria Donda con un video hablando en inglés

El Dipy utilizó su cuenta de Twitter para sumarse a las críticas contra la titular del Instituto Nacional Contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, y su dificultad con el idioma inglés en su viaje a Ginebra, durante la decimocuarta sesión del Foro sobre Cuestiones de las Minorías en las Naciones Unidas.

@vikidonda funcionaria

VS

El dipy ciudadano



Closing asses...



RT pic.twitter.com/XkNSnQP8RW — Eldipypapaok (@eldipypapaok) December 6, 2021

El cantante de cumbia grabó un video leyendo un mensaje en inglés y sorprendió con su pronunciación. “Hey, guys, how are you? Fine? In Argentina? Really?”, empezó. Lo que traducido sería: “Hola, gente. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿En Argentina? ¿En serio?”, ironizó El Dipy, conocido por su postura opositora al Gobierno de Alberto Fernández y al kirchnerismo.

“Victoria Donda le roba al Gobierno argentino desde hace 17 años. Es una vergüenza para todos los argentinos y tiene una función pública que pagamos con los impuestos de todos los argentinos. ¿Y aún no sabe hablar inglés?”, se preguntó también hablando en inglés.

Para cerrar, remató: “Hola, soy Adrián Martínez, no terminé el secundario. Besitos”.

Victoria Donda, en el centro de las críticas por su viaje a Suiza

El viaje de Victoria Donda a Ginebra, Suiza, fue uno de los temas más comentados en las redes sociales durante las últimas horas.

La titular del INADI fue blanco de las críticas tras la viralización de los videos de su presentación en el Foro sobre Cuestiones de las Minorías en las Naciones Unidas por el costo del viaje, la baja concurrencia en el lugar y su bajo nivel de inglés.

Victoria Donda en la 14º sesión del Foro sobre Cuestiones de las Minorías, en Ginebra Twitter @vikidonda

A través de Twitter, Donda se defendió diciendo que las acusaciones son “falsas” y que su viaje fue “financiado completamente por la ONU en tanto entidad organizadora del evento”.

“Las imágenes del recinto vacío que circulan están totalmente tergiversadas. La participación presencial de los y las representantes de diferentes países en el Foro fue reducida a último momento debido a la circulación de la nueva variante de COVID-19″, explicó la funcionaria.

Ante las difamaciones mediáticas contra mi persona y mi rol de presidenta del Foro sobre Cuestiones de las Minorías, debo desestimar todo tipo de falsas acusaciones sobre mi viaje a Suiza. El mismo fue financiado completamente por la ONU en tanto entidad organizadora del evento. pic.twitter.com/CEkA4XXTbs — 💚 Victoria Donda Perez (@vikidonda) December 4, 2021

“La variante Ómicron produjo un cierre de fronteras en Suiza con los más de veinte países donde ya se encuentra en circulación. Por este motivo, se generó una reducción del aforo a una persona por delegación en la Sala XX del Palacio de las Naciones”, afirmó.

También negó haberse alojado en el lujoso hotel Ritz de la PaixVale: “Lejos de hospedarme en un hotel de 5 estrellas, mi estadía transcurrió en un pequeño departamento amoblado”, aseguró.

“El lujo no es ni fue nunca mi motor, sino la lucha y conquista de los derechos de todas, todos y todes, que fue la base y compromiso con este viaje así como con toda mi vida y carrera política”, sostuvo.