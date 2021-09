Día Internacional de la Democracia: cuál es su origen y qué desafíos le plantea la pandemia

Desde 2008, todos los 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia. Establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la efeméride recuerda la adopción de la Declaración Universal de Democracia realizada por la Unión Interparlamentaria, la cual tuvo lugar un día como este pero de 1997.

Día Internacional de la Democracia: origen y propósitos

En 1988, y gracias al impulso de la presidenta filipina Corazón Aquino, comenzó a desarrollarse una serie de Conferencias Internacionales sobre Democracias Nuevas y Restauradas que culminó, en 1997, con la adopción de la Declaración Universal de Democracia.

Años más tarde, en 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que, a partir del 2008, cada 15 de septiembre se celebraría el Día Internacional de la Democracia.

Inspirada en aquella histórica jornada de 1997, la efeméride se centra en la importancia de consolidar este sistema político a nivel mundial.

Al mismo tiempo, como aclara la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU), el objetivo de esta fecha tan especial es el de invitar “a los Estados Miembros, el Sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones regionales, intergubernamentales y no gubernamentales” a reflexionar y poner la lupa sobre “el estado de la democracia en el mundo”.

El voto ciudadano es uno de los aspectos indispensables de la democracia. AFP

¿Cuáles son los aspectos esenciales de la democracia?

A lo largo y a lo ancho de todo el mundo, la democracia como sistema político presenta distintas manifestaciones. Dicho de otra manera, no es posible hablar de una única democracia, lo que no quiere decir que no existan variables que sean esenciales en cada una de estas expresiones.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, dentro de lo esencial de cada democracia se debe encontrar:

Derechos humanos y libertades fundamentales.

Libertad de asociación, expresión y opinión.

Elecciones “periódicas, libres y justas”.

Distribución de poderes e independencia del sector judicial.

Libertad, independencia y pluralismo de prensa.

La democracia y la pandemia de covid-19: el desafío de la actualidad

Ya el año pasado la ONU marcó la necesidad de “atender la democracia durante el Covid-19”. En este sentido, lo que se observa es la necesidad de proteger este sistema político en tiempos en los que la propagación del virus exige medidas fuera de lo común.

Restricciones a las libertades individuales y una mayor presencia de las fuerzas de seguridad son algunas de las consecuencias que trajo la pandemia a nivel gubernamental.

Al respecto, António Guterres, Secretario General de la ONU, invita a “defender los principios de igualdad, participación y solidaridad”.

En este sentido, el desafío para cada uno de los gobiernos es el de “garantizar que cualquier medida de emergencia fuera legal, proporcionada, necesaria y no discriminatoria”.

En el Día Internacional de la Democracia, la invitación, entonces, es a celebrar este sistema político y también a reflexionar y dimensionar cuáles son los límites a cuidar.