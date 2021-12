Qué dijo Javier Milei sobre el exabrupto que tuvo en una conferencia en Uruguay

El diputado electo por La Libertad Avanza, Javier Milei se refirió este lunes a su reacción durante una conferencia en Uruguay, donde ante un auditorio pidió con un tono vehemente que las personas dejaran de hacer ruido. “¿Se te salió la cadena?”, le preguntó Jony Viale en +Realidad (LN+), a lo que el economista respondió: “Eso es un fragmento de 20 segundos”.

Minutos antes, al aire habían pasado el momento en cuestión. Durante la charla, con el salón a oscuras, Milei había interrumpido su ponencia visiblemente irritado. “¿Hay alguna forma en que dejen de hacer ruido, moverse y hacer cosas que irritan al que expone?”, arremetió ante la mirada del público.

Milei explicó el porqué de su reacción en una conferencia en Uruguay

“Se te salió la cadena, los cag...ste a pedos, lo que va a ser el recinto”, le dijeron los periodistas de LN+, en referencia a cómo será su presencia en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre.

La respuesta de Milei

“¿Vos has presenciado clases magistrales?”, le consultó Milei a Jony Viale. “Bueno, si te interrumpen una vez, pedís por favor que no te molesten. Los hacés por dos veces. Lo hacés por tres veces. Suena un celular, te interrumpen de nuevo... en ese momento estoy tratando de explicar el error del Club de Roma y cómo ese conjunto de errores se replican fundamentalmente”, se excusó.

Entonces, el conductor le dijo: “No tenés las mejores formas. Yo conozco gente que me dice: ‘Me gustan las ideas de Milei, pero no me gustan sus formas’”.

“Esa conferencia duró dos horas, eso es un fragmento de 20 segundos donde explico teoría económica de alto vuelo. Mis presentaciones son todos highlights y los voy desarrollando. También voy viendo al público y qué temas les gustan más y menos y acomodando la presentación”, señaló, sin dar más precisiones sobre el vehemente momento.