“El Gobierno de Alberto y Cristina, ¿devaluó?”: el duro comentario de Jony Viale sobre el dólar

El gobierno juró que no iba a devaluar. Dijo Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía, nº2 de Sergio Massa: “Les aseguro que no habrá devaluación”. Dijo la portavoz, Gabriela Cerruti: “No hay ninguna posibilidad de devaluación”. Dijo el presidente Alberto Fernández: “No está en mis planes devaluar”. Dijo el ministro Massa: “No voy a devaluar”.

¿Qué tenemos ahora? Dólar Qatar: $ 315. Pregunta: ¿el gobierno de Alberto, Cristina y Massa devaluó la moneda? ¿sí o no?

Si tomamos el dólar Qatar veamos lo que pasó:

10/12/2019: $ 67

12/10/2022: $ 315

Quiere decir que el dólar en Argentina cuesta 370% más que cuando asumieron Alberto, Cristina y Massa. Quiere decir que nos metieron una mega-devaluación disfrazada.

¿Cómo la disfrazan? Con un mega-cepo que genera 16 tipos de cambio distintos.

Dólar oficial;

Dólar ahorro;

Dólar tarjeta;

Dólar blue;

Dólar Qatar;

Dólar MEP;

Dólar contado con Liqui;

Dólar soja;

Dólar crypto;

Dólar Coldplay;

Dólar Netflix;

Dólar Cedear;

Dólar tecno;

Dólar futuro;

Dólar trigo;

Dólar gammer;

Esto ya no es un cepo. Esto es un enchastre económico. Esto es un engendro. Esto no existía ni en la unión soviética.

Dólar tarjeta, dólar Qatar y otros tantos se hicieron conocidos entre los argentinos Shutterstock

Los que dicen que Massa es un liberal de centro-derecha deberían tener vergüenza. Massa es parte, y ahora más que nunca, del estado más regulador, más controlador, más intervencionista, más autoritario; de la historia argentina. Esto es una intervención violenta del estado que impide a la gente defenderse de la inflación.

La discusión ni siquiera es económica, es moral. ¿Por qué el gobierno me dice a mí quién puede acceder al dólar y quién no? Entendamos esto. Porque es la base de todo: ¿para qué compra dólares el que puede hacerlo?

No lo hace por anti-patria; no lo hace por cipayo; no lo hace por gorila; no lo hace porque tiene un fetiche; no es un tema ideológico. El que compra dólares en Argentina lo hace para defenderse de la inflación.

La pregunta es: ¿Quién es el gobierno para decirle al individuo lo que está bien y lo que está mal? ¿por qué la política se apropia de los dólares de la gente y encima le pone un precio discrecional según como le cae cada actividad?

Al sojero le doy 200

A Rottemberg le doy 200

El turista paga 300

El ahorrista paga 280

¿Cómo se llama esto? Son parches berretas para no devaluar.