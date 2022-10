Jony Viale: “El divorcio del año”

Esta historia de amor nace allá por 2018 cuando él le propone a ella escribir un libro... A partir de allí, la relación pasa su mejor momento. Recuerdan viejas anécdotas juntos. Él promete nunca más pelearse con ella.

Hasta que arranca la presidencia. Ella le dice: “Subí retenciones”. Y él no lo hace. Ella le dice: “Indultá a Milagro Sala”. Y él no lo hace.

Él le dice: “Compremos Pfizer”. Y ella le dice: “Pfizer no, Vladimir se enoja”. Ella le dice: “Expropiá Vicentin”. Él se asusta.

Él le dice: “Tolosa candidata”. Ella le dice: “Vas a perder”. Ella le dice: “Ley de Medios ya”. Él no lo hace. Ella le dice: “Guzmán es un pel...”. Él le dice: “Es buen chico”. Entonces, ella manda a Bonafini a partirlo al medio al todavía ministro Guzmán.

Ella le dice: “Kulfas no sirve”. Y él contesta: “Es un buen chico”. Entonces, ella enojada manda a Larroque a decir: “El gobierno es nuestro”.

Ella le dice: “Moroni no sirve”. Y él contesta: “Es un buen chico”. Entonces, ella, furiosa lo manda a Larroque a pedir la cabeza de Moroni.

Te darás cuenta que la relación pasó del amor al odio. Pasamos de Alberto diciendo: “Nunca más me peleo”. A Cristina comiéndole cada uno de los ministros de confianza de Alberto.

En el fondo, lo que dice cristina es: ¿para qué te pusimos ahí? ¿para qué te traje? Interpelación que hace pública hace muy poquito Juan Grabois.

Lo que dice Grabois es: “Flaco, te pusimos ahí para que seas el gerente general de Cristina”. No sos el jefe; no sos el dueño; no tenés los votos. Sos el CEO.

Lo mismo que decía Fernanda Vallejos...

Sin embargo, ya con el Gobierno en su peor momento (100% de inflación; aumento de la indigencia; jubilados ganando limosnas) Alberto hace tres cambios de gabinete y ni siquiera levanta el teléfono para consultar con la jefa.

Kelly Olmos no es del agrado de Cristina Kirchner Facebook

¿Cómo está Cristina con todo esto? Furiosa porque no le consultó.

¿Qué dijo recién Andrés Larroque? “No es bueno que haya trascendido que no todo el frente haya sido consultado”.

Dice Larroque que la jefa está enojada porque no le consultaron. Fijate lo que dijo hoy la nueva ministro de trabajo, Kelly olmos: “Cristina no me felicitó”.

¿Por qué no le gusta Kelly Olmos a Cristina? Por su pasado menemista.