El insólito video que presentó Pablo Rossi y que hizo reír a Eduardo Feinmann

Este jueves, en el tradicional pase que protagonizan en LN+ Pablo Rossi y Eduardo Feinmann, el primer periodista sorprendió a su colega al mostrarle un video alegórico sobre la función de Sergio Massa en el Gobierno como nuevo ministro de economía. Las imágenes provocaron la risa del hombre de El noticiero de LN+.

Feinmann y Rossi analizaban con algunas figuras metafóricas la función de Sergio Massa, flamante ministro de Economía, Agricultura y Producción, en relación a sus posibilidades de hacer algo positivo para el país. “Yo no sé si Massa va a sacar esto adelante, si hay tiempo o no”, expresó Feinmann, y luego añadió: “Hoy, por ejemplo, alguien me dijo: ‘El barco está hundido. Habrá que reflotarlo’. Vamos a ver si lo reflotan”.

El video satírico que hizo reir a Feinmann

Más tarde, el conductor de El noticiero de LN+ continuó con su explicación: “Alguien que tiene mucha cercanía con el Gobierno, me decía que algunos periodistas o analistas políticos hablan de un barco que va al iceberg. Esta persona me decía: ‘El barco está hundido’. No está en el fondo del mar, empezó a entrarle agua, empieza a hundirse, el tema es si hay tiempo para reflotarlo. ¿Viste que hay barcos hundidos que se pueden reflotar?”.

“Son muy pocos”, intervino Rossi. “Según el grado de hundimiento”, remató Feinmann.

Entonces, el conductor de Hora 17, en el mismo sentido de referirse con comparaciones del rol de Massa, le dijo a Feinmann: “¿Te puedo mostrar la imagen? Es buena la imagen del barco. Hemos dicho que esta es la bala de plata, que es la última carta...”.

“Para mí es una bala de madera balsa, que se rompe de nada”, replicó Feinmann. “Guarda con la madera balsa, que se prende fácil -señaló Rossi, y luego presentó un video-. Mirá esta imagen”.

Inmediatamente, en pantalla apareció una grabación en la que un hombre está subido al techo de una casa y trata de apagar, con una manguera de jardín, un enorme y poderoso incendio. La imagen, que podía leerse como un símbolo de la tarea que debería enfrentar el tigrense al frente de la economía argentina, provocó la carcajada de Feinmann.

Luego de escuchar la risa de su colega, Rossi describió el video: “Este es Massa, que le dicen: ‘Andate a apagar el incendio’. Y él: ‘Yo voy, dale, dejame’”. “Está con una manguerita tratando de salvar su casa”, describió Feinmann. “Obviamente, pero imaginate la dimensión, es alguien que quiere salvar su casa, pero que no tiene los medios”, explicó el hombre de Hora 17.

Al regresar a pantalla, luego de presenciar la grabación que le causó gracia, Feinmann dedicó unas palabras para referirse al presidente Alberto Fernández, y a cómo había recibido el mandatario la asunción de Massa como ministro. “Yo creo que el presidente siente que estaba por irse, estaba desganado y ahora ganó... me cuentan que ganó un poquito de color de piel”.

“Se quiere quedar un poquito más”, intervino Rossi.

“No, no... si fuera por él.... Él en su fuero interno se siente expresidente”, concluyó Feinmann.