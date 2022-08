En medio del escándalo, Mauro Icardi compartió un video con Wanda Nara y dejó un tajante mensaje

A semanas de que se cumpla un año del estallido del Wanda Gate y a pesar de que parecía que todo marchaba bien dentro de la pareja, el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi se vio envuelto en un nuevo drama. Pero, esta vez, todas las pruebas apuntan a un aparente divorcio. Mientras la empresaria se encuentra en la Argentina por compromisos laborales y se mantiene alejada de las redes sociales, su marido -quien quedó en Europa- le dedicó una serie de románticos (y enigmáticos) posteos que solo aumentaron las sospechas de sus millones de seguidores.

Mauro Icardi compartió un romántico video con Wanda Nara y dejó un tajante mensaje

Luego de pasar unas increíbles vacaciones con su hermana y su mamá en las paradisíacas playas de Ibiza, Wanda Nara volvió a armar los bolsos con el fin de regresar a su país natal. Una vez en la Argentina, se encontró con miles de fans en Ezeiza y, horas después, acudió al shopping del Abasto para sacarse fotos, firmar autógrafos y charlar un rato con la multitud que la esperaba con ansias.

Aunque su actitud para con la gente fue cálida, fue muy distinta al momento de contestar las preguntas de los periodistas. Quizás porque todos apuntaron a solo dos temas: su relación con Mauro Icardi y a la denuncia que recibió de una empleada doméstica a quien, no solo le debería parte del sueldo, sino que la dejó varada en Europa sin papeles ni acceso a comprar un pasaje de vuelta.

Wanda Nara y Mauro Icardi estarían tramitando el divorcio Instagram

Algo molesta pero siempre cordial, evitó responder preguntas sobre ambas temáticas y, cuando quisieron saber sobre las supuestas crisis con el jugador del PSG, contestó de la manera más corta y directa posible.

Sin embargo, no logró escapar de ninguno de los dos conflictos. Durante LAM (América) reprodujeron un audio en donde ella misma dice que está en pleno divorcio. El mensaje de voz lo envió Carmen, la mujer a quien Nara le debería dinero, y en el mismo la empresaria le dice: “Yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo. Cuando vuelva, te saco el pasaje y todo lo que necesitas. Nada. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más”.

El explosivo audio con el que Wanda Nara confirma su divorcio de Mauro Icardi

Luego de que trascendiera la supuesta confirmación de la separación, Wanda Nara le puso una pausa a sus posteos en las redes sociales y los redujo a las publicaciones mínimas y necesarias. Completamente opuesto al bombardeo de fotos y videos que hizo durante sus vacaciones, ahora simplemente comparte contenido laboral.

Por su parte, Mauro Icardi no deja de enviar mensajes confusos a través de la plataforma. Sube y elimina fotos con Wanda, publica en sus historias extrañas indirectas y, en la tarde del jueves, posteó un romántico video al que le sumó un llamativo audio.

La filmación consiste en una recopilación de fragmentos de su escapada a una playa de arenas blancas en donde se los puede ver acostados al sol y muy abrazados. A medida que pasan las imágenes, de fondo puede oírse un emotivo discurso. “Si hablan mal de ti, déjalos. Porque mientras esas personas pierden el tiempo chismeando tus viajes, tus logros, tu vida amorosa, tu sigues siendo real y eso les duele. Les duele que te quieren ver mal y, cada día, Dios te bendice”, manifestó el narrador.

El enigmático posteo de Mauro Icardi en plena crisis con Wanda Nara instagram @mauroicardi

A modo de descripción, Icardi escribió: “Que discurso tan acertado”. A pesar de que etiquetó a Wanda en esa y otras publicaciones similares, ella no solo no las compartió en su propia cuenta, sino que no las comentó ni les dio Me Gusta.