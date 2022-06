Alberto Fernández: “No me gustó lo que hizo Matías Kulfas”

El presidente Alberto Fernández habló tras la salida de Matías Kulfas de su gobierno y aseguró que “no le gustó” lo que dijo el exministro de Desarrollo Productivo de la Nación y aseguró que “lo que dijo”, sobre la exEnsarsa y Cristina Kirchner, no es lo que él piensa.

En una improvisada conferencia de prensa en Casa Rosada por el Día del Periodista, señaló: “Definitivamente no me gustan los off, no me gustan las cosas dichas en secreto. Cuando un funcionario habla, tiene que hablar públicamente”.

Los dichos de Fernández fueron en diálogo con los acreditados en Casa Rosada. El mandatario hizo sus declaraciones en el pasillo que da al Patio de las Palmeras, donde previamente se había dispuesto todo para la breve celebración, pautada para las 14:30, pero que comenzó cerca de una hora después. Desde Presidencia explicaban que la demora se debía a que el mandatario estaba en una conversación telefónica, en la previa a su viaje a Los Ángeles, previsto para esta noche a las 23.

“No me gustó lo que hizo Matías, por eso tomé la decisión que tomé”, agregó el mandatario y sumó: “Lo que piensa Matías es lo que piensa Matías, y definitivamente no comparto lo que dice Matías. Es un tema superado. El juez resolverá lo que tiene que hacer”.

Alberto Fernández participó, en la sede del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, del acto de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), en el marco del 77° aniversario de la fundación de SMATA. Presidencia

Sobre su relación con Cristina Kirchner aseguró: “Con la vicepresidenta sabemos bien lo que cada uno piensa, sabemos bien los roles que tenemos cumplir y los dos tenemos la responsabilidad institucional que debemos tener, con lo cual con eso nunca tuve ningún temor y ninguna duda. Mi preocupación, en todo caso, es ver cómo el Gobierno funciona; pudimos reemplazar con Daniel Scioli a Matías Kulfas”.

“Daniel es un gran amigo, lo hablé mucho con Sergio Massa, cuya opinión yo pondero particularmente”, dijo sobre la llegada del actual embajador en Brasil y sumó: “[Estoy] feliz por el ingreso de Agustín, otro valor incalculable para mi gabinete”.

“Estoy inmensamente agradecido a Cristina Camaño porque el trabajo que ella hizo en la AFI ha sido de una magnitud incalculable”, sumó.

El breve encuentro y las declaraciones del mandatario se dieron en el día después del cimbronazo interno que generó la salida de Kulfas, uno de los “leales” del mandatario desde tiempos del Grupo Callao. A casi 24 horas de que Kulfas entregara en mano su renuncia a Fernández tras el escándalo ocurrido el sábado, en Balcarce 50 aún perduraba el malestar por la difusión del texto con duras críticas a la coalición de Gobierno. Desde el entorno del presidente ya habían hecho saber su descontento así como lo mismo sucedía en otras dependencias de Rosada.