El llanto de Tamara Doldán, la mujer que denunció a Sebastián Villa, en LN+: “No lo quiero volver a ver nunca”

Este martes, Tamara Doldán, la mujer que denunció al futbolista Sebastián Villa por abuso sexual y violencia de género dialogó con Luis Novaresio y el equipo de Buen día Nación, de LN+. La joven contó detalles de lo que ocurrió la noche que motivó su denuncia, dijo que temió que el futbolista la matara, señaló la falta de empatía del club Boca Juniors y aseveró, con respecto al delantero: “No lo quiero volver a ver nunca”.

Sobre el final de la nota, la joven de 26 años se quebró y apenas pudo cerrar la entrevista, en un estado de visible angustia.

Doldán, que denunció a Villa por violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio por un hecho ocurrido en junio del año pasado en un country de Canning, estuvo en el estudio de LN+ acompañada por su abogado Roberto Castillo. En el comienzo de la entrevista con el conductor de Buen día Nación, la joven contó que conoció al futbolista en 2020 y señaló que desde un principio Villa era “muy posesivo” y que le “celaba todo”.

Tamara, la denunciante de Sebastián Villa habló con Novaresio en LN+

“¿Cuándo te golpeó por primera vez?”, preguntó Novaresio. “Fue esa noche que me golpeó, la única noche y no le permití más”, respondió la mujer. Dijo que para irse del lugar en el que estaba con jugador, y luego del hecho que denuncia, la ayudó una amiga. “Él no quería dar el permiso para que ella pase al country hasta que yo no dejara de llorar, hasta que no me lave la cara y me ponga bien. Me tuve que calmar y fingir estar bien para que él le diera el permiso y ahí ella pudo entrar”.

Novaresio preguntó entonces a su invitada si en algún momento ella temió que Villa la matara, y la respuesta fue: “Sí”. Luego, añadió: “Porque no lo podía parar, ya había perdido todas las fuerzas y no podía contra él”.

“¿El ya había abusado de vos cuando seguía violento de esta forma?”, inquirió el conductor de Buen día Nación. “Sí, sí, a los golpes y a las asfixiadas. Me tapó la nariz y la boca con una sola mano y me tenía atrás de la nuca, del pelo y me zamarreaba de la nuca y no podía salir”, respondió la joven.

Luego, Doldán contó que la hiere cuando alguien dice que admira a Villa como jugador y no cree en las acusaciones contra él. “Me da mucha impotencia, pero no puedo hacer nada”, aseguró.

Sebastián Villa está acusado de violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio ante la justicia (AP Foto/Nicolás Aguilera)

“No lo quiero volver a ver nunca”

“No lo quiero volver a ver nunca. No quiero decirle nada”, aseguró la mujer poco después sobre su expareja. Luego, contó que él la contactó para almorzar. “Él no sabía cómo convencerme. Vio que yo lo quería pero no lo iba a perdonar nunca, porque realmente sentí que fue grave y no se puede perdonar, porque si lo perdonás una vez, ¿qué va a pasar? Después me mata, me decía en mi cabeza”, expresó.

A continuación, Doldán dijo: “Después que me contactó para almorzar yo tenía miedo, y lo peor es que me decía que fuera sola. Yo quería que fuera en un lugar público, y él me había citado en la casa de un amigo, para estar él... -”protegido”, intervino Novaresio-, pero él no iba a estar solo y a mí me rogaba que fuera sola”.

Luego, la joven dijo que le pedía a Boca “un poquito” de empatía. “Un poquito de respeto”, remarcó, en referencia al club en el que se desempeña el futbolista que ella denunció, que no le impuso al delantero ninguna sanción y que cuenta con él como titular del plantel en cada partido que disputa la institución. “Es obvio que él tiene mucho poder y que no está solo, sé que no solo estoy contra él”, agregó Doldán.

Luego, calificó a su ex como “manipulador y posesivo” y, ante la pregunta de si lo consideraba un psicópata, Doldán respondió: “Se puede decir, porque él está consciente de lo que hace, porque no lo hizo solo conmigo. Yo después de todo esto, un amigo de su mesa me contó que había otra chica que la silenciaron, yo no sé quién es. Entonces no soy yo sola, y la idea es que no sea nadie más”.

Rocío Doldán, la mujer que denunció a Sebastián Villa por abuso sexual, hizo oir su voz este martes en Buen día Nación Twitter/@telefenoticias

“Lo esperaba, sabía que no iba a pasar”, respondió cuando le preguntaron qué sensación tuvo cuando la Justicia no detuvo al futbolista. Luego, la mujer, pidió: “Necesito cerrar. Necesito justicia. Quiero recuperar mi vida, de hecho, lo intenté todo este año y no se puede tapar nada”.

“No tengo fuerzas para odiarlo”

“¿Qué es para vos hacer justicia?”, preguntó el conductor. “La ley tiene que ser igual para todos y si no es así ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Por qué, por ser quién es, puede dañar a quien sea?”, contestó, con preguntas, Roldán.

Luego, cuando Novaresio le preguntó si sentía bronca u odio hacia el futbolista, Roldán respondió: “No lo odio, más bien me duele y no tengo fuerzas para sentir odio. Me duele. Y pasa el tiempo y es el mismo dolor y no tengo fuerzas para odiarlo”.

La joven aseguró más que no tenía nada más para decirle a su ex. “Quiero que hable la justicia nada más”.

Sobre el final, Doldán repitió que no pensaba perdonar a Villa y añadió: “Perdonar no, pero hasta da vergüenza el porqué, si él mismo sabe, me decía: ‘Vos sos una buena mujer, usted es una buena mujer’. Entonces, ¿por qué? No existe justificación, obviamente, pero ¿qué le hice? o sea, no sé qué le habré hecho”.

En ese momento, y mietras la joven se quebraba por la angustia, Novaresio se encargó de responder enfáticamente las preguntas que se hacía la denunciante de Villa: “Nada. Te contesto rápido yo: nada le hiciste”.

Luego de una breve explicación del abogado sobre la situación judicial de Villa, que la semana próxima sería llamado a declaración indagatoria, el conductor del programa le preguntó a su invitada si quería decir algo más, y ella, mientras se secaba las lágrimas, concluyó: “Nada. No puedo hablar más”.