El ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria Sergio Massa apuntó contra Patricia Bullrich y elogió a Javier Milei, luego de que ambos representantes de la oposición tuvieran contactos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una vez finalizadas las elecciones primarias en las que el titular del palacio de Hacienda quedó tercero.

En una conferencia de prensa desde Washington, en la que ratificó el desembolso por US$7500 millones para la Argentina, Massa dijo que integrantes de Juntos por el Cambio intentaron trabar las negociaciones con el organismo financiero internacional y remarcó la actitud “colaborativa” de Milei, el candidato presidencial más votado en las primarias, pero eso sí: nunca lo llamó por su nombre.

“Esto es el Bailando, no política”: Luis Novaresio se divirtió con un meme en el pase de LN+

“Me quedé pensando que algunos dirigentes del Frente Renovador (el partido fundado por Massa cuando rompió con el kirchnerismo) integraron las listas de Milei”, recordó Luis Novaresio durante el pase del su programa Buen día Nación con el Noticiero 8 am que conducen Débora Plager y Marina Calabró por la pantalla de LN+, ante la ausencia momentánea de Luis Majul.

Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa AFP

“Massa tendría que probar que existieron estas conversaciones en un sentido o en otro. Es todo incomprobable, si vas a decir algo poné los datos sobre la mesa”, criticó Plager.

El elogio de Massa a Milei y los memes del “hijastro” de Moria Casán

Según el meme, Sergio Massa es "el hijastro" de Moria Casán Twitter

“Hubo algunos con una posición mucho más colaborativa. Y otros con el planteo de que no había que darle nada a la Argentina y que el Gobierno tenía que pagar todos los costos y que no importaba lo que pasaba con la gente”, dijo el ministro desde los Estados Unidos, sin dar nombres.

Y agregó: “Aquellos que viven en la idea de cuanto peor mejor, terminaron siendo portadores de la idea de que la Argentina no tenía que acceder a ningún financiamiento. E, increíblemente, aquellos que emergieron como oposición en las últimas horas terminaron planteando que había que tener una actitud más colaborativa para con el Gobierno porque entendían que era una transición”.

“Esto del eufemismo sin dar nombres, qué le dijo uno al otro, que le digo y me dice, ¿por qué no habla con nombre y apellido? Le digo, me dice, me dije, como diría Moria Casán”, criticó Calabró y le dio pie a Novaresio para recordar una pieza de humor digital que comenzó a circular esta semana en las redes sociales.

“Ví un meme muy lindo que dice: ‘Hay que elegir entre el yerno de Moria Casán, el novio de Fátima Florez y la prima de Fabiana Cantilo, esto es el Bailando por un sueño, no es política’”, rememoró Novaresio entre risas.

“Es hermoso, yo en mi salsa”, comentó Calabró en relación a los vínculos que unen a los tres principales candidatos presidenciales con el mundo del espectáculo: Moria como “la suegra” de Massa, Bullrich es la prima de la cantante Fabiana Cantilo y Milei el novio de la humorista que se hizo famosa por imitar a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Hay que elegir entre el yerno de Moria Casán, el novio de Fátima Florez y la prima de Fabiana Cantilo", recordó Novaresio Twitter