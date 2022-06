El pedido de Luis Majul tras el robo de la medalla de Tokio 2020 al capitán de Los Pumas 7s, Felipe Del Mestre

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 le dieron al rugby Seven argentino la alegría de ingresar al podio y alzarse la medalla de bronce. Una de las piezas clave del plantel dirigido por Santiago Gómez Cora que alcanzó este logro es Felipe Del Mestre, capitán de Los Pumas Seven. Tras ese hito, el deportista vive en la actualidad un momento muy difícil: a menos de un año de volver del país asiático, sufrió un robo en su casa y le sustrajeron la medalla olímpica. Sobre este tema dialogó con Luis Majul en el programa 8:30 AM (LN+) y aportó más detalles de lo sucedido. “Tiene un valor personal”, expresó.

“La verdad que es un dolor bastante grande. Más allá de lo que puede ser un robo, de entrar a tu casa y sentir que te violan tu propiedad. Obviamente faltaron otras cosas como plata y demás, pero lo que más me dolió es la medalla porque es muy difícil darle valor fuera de lo que uno sabe lo que laburó para conseguirlo”, introdujo el deportista al dar detalles del hurto.

Felipe Del Mestre, capitán de Los Pumas Seven, habló sobre el robo de su medalla

Al escuchar su relato, el conductor habló sobre el valor simbólico que tiene la medalla e hizo hincapié en que aún hay esperanzas para encontrarla. Ante esto, Del Mestre respondió: “Yo apelo a hacer énfasis en que la medalla como material no tiene valor. Es una aleación de bronce que si lo querés fundir sale menos de $1000, es insignificante. Si es una medalla importante, la observás y notás la disciplina por la cual ganamos. Aquel que la quiera comprar se debe dar cuenta de que esa persona te vende algo que no te pertenece y eso hace bastante ruido. A mí me daría vergüenza mostrarlo como un hito de un robo”.

A su vez, agregó: “Yo no estoy pidiendo que aparezca la persona ni la plata, pero que se ponga en mi lugar por todo lo que me sacrifiqué para conseguirla. Fueron quince días los que representé a mi país para dejarlo al frente de todas las potencias del mundo”.

Allí Majul remarcó con énfasis que espera que aparezca la medalla, asimismo le dio el pie al jugador para que explique cómo se coronó la categoría Seven en los Juegos Olímpicos. Recordemos que si bien la fecha para desarrollar el evento multideportivo internacional era en junio del año 2020, finalmente se realizó en julio del siguiente año por consecuencia de la pandemia ante el Covid-19.

“En ese momento, Argentina no había ganado ninguna medalla y veníamos mal en los Juegos Olímpicos. Contra todas las apuestas, el Seven fue ganador de la medalla del bronce. Fue una sorpresa en el deporte y el país ya que no eramos candidatos ni favoritos. Llevamos el primer premio en Argentina, que se levantó frente a tanta tristeza. Después vino la de hockey, pero ese momento fue un hito gigante y todo el país estuvo viendo eso”, rememoró Del Mestre.

La campaña que realizó el jugador en las redes sociales Twitter @osadczuk10

Débora Plager, por su parte, le consultó si había alguna posibilidad de gestionar una réplica. En ese sentido, Felipe explicó que es un panorama difícil. “Estuve hablando con deportistas grosos y me dijeron ‘vamos a hacer que aparezca´. Habría que pedirla al comité internacional, pero no sé si es algo posible realmente. Lo que tiene valor es justamente la experiencia y todo, pero la medalla es algo que te dura toda la vida y me gustaría tenerla conmigo”.

Por último, Marina Calabro le preguntó acerca del robo y si hubo violencia. ” No, gracias a Dios no había nadie en la casa. Creo que ese fue el dato justamente y por eso trabajaron tranquilamente. Lo primero que pienso es que estamos todos bien, la plata no es lo más importante, va y viene, pero la medalla es poco reemplazante”, concluyó.

El actual jugador del Club Pucará, en Zona Sur, organizó una campaña en las redes sociales junto a otros deportistas para tener nuevamente en sus manos la medalla que ganó.

En 2021, algo similar ocurrió con Sofía Maccari, la Leona a la que le robaron la medalla olímpica de plata. “La persona que me robó no sabe el valor que tiene esto para un deportista amateur”, expresó por aquel entonces en diálogo con LA NACION. El tiempo pasó y la jugadora aún sigue en la búsqueda de su medalla.