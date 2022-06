Eduardo Feinmann estalló en vivo contra Baradel ante la caída del nivel de la educación

Eduardo Feinmann estalló de furia este jueves contra el sindicalista del gremio docente Eduardo Baradel tras conocerse la noticia del bajo desempeño educativo de los estudiantes de primaria y secundaria durante las evaluaciones escolares realizadas en la Ciudad de Buenos Aires.

“¿Dónde mie… está Baradel?”, lanzó el periodista después de entrevistar junto con Jorge Lanata a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. “Cuando faltan estufas, con un gobierno como el de Mauricio Macri, Baradel te hacía paro todos los días, y ahora no aparece con un gobierno kirchnerista”, ámplió el conductor de Alguien tiene que decirlo por radio Mitre, en torno a su bronca.

Feinmann apuntó contra Baradel por la caída del nivel de educación

Los periodistas analizaron las evaluaciones que midieron los aprendizajes en Matemática y Lengua en los estudiantes porteños, y los resultados son alarmantes. El censo de evaluación educativa para alumnos de primaria (Fepba) y secundaria (Tesba) de escuelas públicas y privadas de la ciudad arrojó que “los chicos que estaban en el nivel más básico pasaron a no dominar los saberes necesarios”, dijo Acuña.

Soledad Acuna. Ministra de Educacion de la Ciudad de Buenos Aires Patricio Pidal - AFV

El bajo desempeño es “consecuencia del cierre de las escuelas durante la pandemia y la falta de presencialidad”, señaló la ministra. En este sentido, sostuvo que se requerirán tres años de medidas extraordinarias para mejorar los resultados hasta recuperar los valores de la prepandemia.

“Es una tragedia”, dijo Lanata durante el pase de su programa de radio con el de Feinmann. “Te das cuenta que más allá de que no se sabía lo que iba a pasar con la pandemia, no se puede aprender a leer por Zoom”, agregó. En este sentido, la columnista educativa y docente Flavia Pitella sostuvo que “se sabía que iba a ser una tragedia con las escuelas cerradas” y que, aún hoy, “hay escuelas en la provincia de Buenos Aires donde todavía los chicos van una semana sí y otra no por el protocolo de Covid”.

“Lo que pasó con la cuarentena es que explotó por el aire un sistema que viene con déficit desde hace años. Explotó por todos lados y no hay voluntad política de cambiar nada”, añadió Pitella y dijo que a los docentes “nos quitaron herramientas, porque a la larga cae la inspectora y van presionando para que aprobemos a los chicos”.

En ese momento, Feinmann estalló contra Baradel: “El gran ausente es Baradel. ¿Dónde m… está? No le importa nada la educación pública. Baradel si se corta el gas o faltan estufas en un gobierno como el de Macri te hacía paro todos los días. Gobierna un kirchnerista y no aparece el tipo”.

Eduardo Feinmann y Jorge Lanata compartieron un duro análisis sobre el resultado del censo de evaluación educativa

Baradel, quien fue reelecto como secretario general del sindicato docente Suteba hace tres semanas, lidera ese gremio desde el año 2009. Ligado al kirchnerismo, en marzo fue noticia cuando fue increpado en una pescadería de Mar del Plata e intentó evitar que una mujer filmara la situación.

“La grieta no es ideológica, es ética”, dijo Feinmann en relación al sindicalista. “La grieta es verdad o mentira, justicia o corrupción, es prosperidad o pobreza, es educación o ignorancia”, agregó. Lanata, por su parte, comentó: “Estas cifras me matan: que un chico no entienda lo que lee me parece terrible”.

“Hay que ver de qué lado te parás, si querés vivir en un país o querés vivir ‘de’ un país: es educar o adoctrinar”, cerró Feinmann. “Para adoctrinar no hace falta que pienses”, finalizó Lanata.