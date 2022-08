Jony Viale: “En la guerra contra la inflación nos están pegando un baile de novela”

¿Te acordás que hace 5 meses el presidente Doctor Alberto Fernández le declaró la guerra a la inflación?

Van 138 días de guerra contra la inflación. Yo les diría que la inflación nos está pegando un baile de novela.

Inflación de julio: 7,4%

Inflación acumulada 2022 46,2%

Inflación interanual: 71,0%

Vos siempre recordá que según la vicepresidenta, con una inflación de 25 puntos, el país estallaba por el aire.

Señora, la inflación no es 25% la inflación es 71% y la proyección está en 90 o más.

La inflación marcó un pico histórico: se ubicó en 7,4% en julio

Hoy la portavoz Cerrutti dio una respuesta increíble cuando le preguntaron por la inflación. ¿Esta es la comunicación oficial del gobierno después de que se conozca el peor dato de inflación mensual de los últimos 31 años? ¿Todo lo que tiene para decir el gobierno es esto? Señora portavoz, le quiero mostrar algo...

Somos el tercer país del mundo con más inflación

+210% Líbano

+167% Venezuela

+71% Argentina

+70% Turquía

+54 Irán

¿Ustedes se acuerdan las cosas que se decían en el 2018 con Macri presidente y una inflación de 47%?

El país se conmocionaba por una inflación de 47%; hoy no hay piedras; hoy no hay llanto; hoy no hay placas negras; hoy no hay fueguito; hoy no está Juan Carr... fijate el desastre que es el gobierno de Alberto, Cristina y Massa.

Inflación a 32 meses de cada gobierno:

Primera presidencia de Cristina: 68%

Segunda presidencia de Cristina: 96%

Macri: 102%

Alberto y cristina: 200%

Los aplastó. Alberto duplicó la inflación de Macri en los primeros 32 meses de cada gobierno. ¿Te acordás cómo canchereaba con la inflación en 2019 el ahora presidente?

¿Y ahora maestro? 71% de inflación en los últimos 12 meses.

¿Cómo se explica eso?

Julio 2021 vs. Julio 2022

Azúcar +148,3%

Mayonesa +142,1%

Cereales +130,2%

Pan de molde +129,3%

Jabón de tocador +119,6%

Papel higiénico +117,8%

Pañales +114,7%

Rollo de cocina +114,6%

Fernet +108,7%,

Huevos +108,7%.

Nos están destruyendo la vida la clase media no para de achicar gastos. Los pobres se ahogan en deudas; en prestamistas; en usureros... ¿y lo único que hacen es hablar de la guerra?

Ya le echaron la culpa a Macri, a la pandemia, al FMI a los supermercados, a la guerra ¿Cuándo se van a hacer cargo que son ineptos y no saben gobernar? ¿Cuándo será el día que el Presidente y la Vicepresidente y el ministro de Economía asuman que no están preparados para gobernar un país?

Te vuelvo a mostrar la inflación en la región durante julio:

0,7% Brasil

+0,0% EE.UU.

+0,2% Ecuador

+0,7% Uruguay

+0,7% México

+0,7% Paraguay

+0,8% Colombia

+1,0% Perú

+7,4% Argentina

Te quiero contar algo: había una vez un país llamado Israel. Tenía 500% de inflación y la bajó a 16% en dos meses. ¿Querés saber cómo lo hizo? Te lo explica en 50 segundos su ex primer ministro, Shimon Peres. ¿Qué hizo Israel? Fulminó el déficit fiscal, fue un golpe de realidad. Dolió al principio y después generó una estabilidad impresionante.

Una estabilidad envidiable.

Inflación en Israel

2017: +0,24%

2018: +0,82%

2019: +0,84%

2020: 0,59%

2021: +1,49%

Mirá la curva de inflación en Israel. Un pico bestial de hiperinflación. Entre 1983 y 1985; baja muy fuerte desde el 85 al 90; y finalmente en los últimos 30 años nunca superó el 1 o 2% anual.

¿Ves que se puede hacer? ¿Sabés cuál es el problema? Que no lo quieren hacer no lo quieren hacer porque los gobiernos no se quieren meter con sus gastos, con sus cajas, con sus ñoquis, con sus choferes, con sus secretarias, con sus aviones , con sus privilegios.

Fijate lo que pasa con la empresa AYSA, aguas y saneamiento sociedad anónima:

Desquilibrio operativo 2022: u$s123 millones

Transferencia del tesoro para AYSA durante 2022: u$s 1.389 millones.

¿Quién maneja AYSA?

Malena Galmarini, la esposa del ministro de economía Sergio Massa.

¿Cuál es el principal proveedor de AYSA?

Una empresa de cloro que se llama “Transclor”, de Mauricio Filiberti. ¿Quién es Filiberti? Socio de José Luis Manzano y accionista de Edenor.

Ambos amigos de Sergio Massa... ¿te das cuenta por qué hay rojo fiscal?

Porque los políticos y sus amigos empresarios hacen enormes negocios con la nuestra, ¿sabés cómo se financia AYSA? Con emisión. Con maquinita.

¡Alberto, no paraste de darle a la maquinita!

Emisión monetaria BCRA:

2019: $ 554.245 millones

2020: $ 2.014.702 millones

2021: $ 2.087.522 millones

2022: $ 1.801.000 millones (a julio)

Pero como dice Alberto, la maquinita no genera inflación. ¿Sabés qué? Ya ni siquiera le pedimos que bajen la inflación. Lo único que pedimos es que tengan la grandeza de reconocer que son el peor gobierno de la historia y que chocaron al país y lo partieron en mil pedazos. Y ojalá que la sociedad argentina entienda de una buena vez por todas el daño que hace el populismo; prometen asado; prometen bonos; prometen platita; prometen heladeras llenas; prometen el oro y el moro y nos terminan fundiendo a todos. Señores, populismo, nunca más.