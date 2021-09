Fernando Carnota y Jony Viale analizaron el currículum de Santiago Cafiero: “Tiene más cursos Boudou en la cárcel”

Fernando Carnota y Jonatan Viale compartieron el pase en LN+ y analizaron las noticias del cambio de gabinete, que siguen resonando en los medios. Mientras tanto, la designación de Santiago Cafiero como ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto fue un tema tratado por los periodistas.

Al ingresar a la página web de Cancillería, se puede ver el currículum vitae del nuevo ministro y la información que allí se encuentra sorprendió a ambos periodistas. Leído por Jony, la experiencia de Cafiero indica: “Es Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y realizó una Maestría en Políticas Públicas en la Universidad Torcuato Di Tella. Se desempeñó como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina (2019-2020) y viceministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires (2011-2014)”.

El CV de Santiago Cafiero en la Cancillería Argentina Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

“Ah ¿Ya está? No, no, bajá, bajá, no seas malo dale”, bromeó Jonatan tras leer el corto currículum. “Dale ahí sigue, bajá, vos bajá. Seguí bajando te digo, dame bola. Pero ¿En la página siguiente no? Ah ¿Una sola página es? ¿No podés bajar un poquito más?”, ironizó.

Retomando la seriedad, Carnota resaltó el hecho de que sean solamente dos párrafos lo que se detalla en el archivo. “Aunque sea inventá un curso, Santiago”, lo chicaneó Viale. “Además dijo que había hecho una Maestría que le faltaba la tesis, la dejó por la mitad, se hacía la rata, no iba”, amplió su compañero. “Me sorprendiste con esto, es espectacular”, indicó Jonatan.

Fernando Carnota y Jonatan Viale revisaron en vivo el CV de Cafiero

Entre risas, Carnota recibió un dato de su producción y lanzó un comentario al aire que tentó a todos los presentes. “Tiene más cursos Boudou en la cárcel que.... yo me río pero es triste ¿Vos te lo imaginás sentado con Merkel?”, comentó el periodista haciendo referencia a una potencial reunión con la canciller alemana. “Nos representa a todos nosotros, es nuestro canciller”, completó. “Bueno, teníamos a Felipe Solá, tampoco era Churchill”, remató Jonatan.

Por su parte, Carnota se despidió del horario prime time. A partir de este viernes, 24 de septiembre, Eduardo Feinmann retomará la conducción de El Noticiero. Tras haberse recuperado de sus problemas en la voz, el abogado regresa a sus actividades laborales.