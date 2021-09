Diego Santilli, sobre la educación bonaerense: “Un año y medio sin clases y ahora quieren tener hasta los sábados”

Este miércoles, el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por Juntos, Diego Santilli, conversó con Jonatan Viale en LN+ y se refirió a los cambios que realizó el gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof tras la derrota oficialista en las PASO.

En ese sentido, el candidato apuntó básicamente a las modificaciones en el terreno educativo, donde marcó un fuerte contraste. “Un año y medio sin clases, y ahora quieren también hasta los sábados”, sentenció.

Diego Santilli: "Un año y medio sin clases y ahora quieren hasta los sábados"

Santilli estuvo como invitado en el programa +Realidad y en el comienzo de la entrevista lo consultaron acerca de las medidas que está tomando el gobierno bonaerense y los distintos intendentes para tratar de revertir la derrota que sufrió el oficialismo en las PASO, de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre.

En primer lugar, el candidato de Juntos se refirió a los distintos productos que algunos intendentes del gran Buenos Aires están entregando a sus ciudadanos. Para ilustrar esta temática, Viale pasó las imágenes de un acto en General Rodríguez donde se regalaban electrodomésticos a los vecinos, y le preguntó a Santilli qué le parecía ese “clientelismo”.

“Es indignante porque es aprovecharse de los problemas de la gente. Tenemos un montón de argentinos que tienen necesidades, tener que recurrir a estos mecanismos ahora por lo electoral... ¿Y qué hicieron antes? ¿Por que no abordaron antes los temas de la falta de trabajo, la inseguridad, la inflación?”, contestó el candidato a diputado nacional.

“Es indignante. Es aprovecharse de las necesidades de las personas. No va”, añadió.

Más adelante, Santilli fue consultado sobre lo que opinaba de la cantidad de medidas que había comenzado a realizar el oficialismo para satisfacer las necesidades de consumo de la población de cara a las elecciones de noviembre.

“Hoy estuve en La Matanza -respondió-. Veo a una sociedad que quiere salir adelante, y una sociedad que madura. Que te dice: ‘Mirá, ¿qué pasó‚ de la noche a la mañana cambiaron?’”.

A continuación, el candidato a legislador describió este cambio de actitud del gobierno bonaerense específicamente en materia educativa. “Primero, escondían a los 500 mil pibes que abandonaron la educación el año pasado, ahora hay que buscarlos puerta a puerta. Un año y medio sin clases y ahora, hasta los sábados quieren tener”, dijo.

“También escuche el anuncio de que empezaban las clases el 1° de febrero (de 2022) ¡Un año tarde! La ciudad de Buenos Aires lo hizo este febrero, no un año después, porque los chicos tienen que estar en la escuela. Eso es lo que tenemos que aprender”, añadió.

Finalmente, Santilli también se refirió a algunos notables cambios que hubo a nivel del Gobierno nacional tras las PASO. “Ahora hay reuniones de gabinete. Antes no había y ahora hay. Digo, no hay que subestimar a la sociedad. La gente tiene problemas y tiene necesidades, pero me parece que se da cuenta de esto”, concluyó.