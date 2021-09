“Con razón lo tenían guardado”: el ácido comentario de Jony Viale sobre Daniel Gollán

Este jueves, en su editorial de cada tarde de +Realidad, Jonatan Viale se refirió con extrema dureza a las declaraciones realizadas por el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, que señaló que “con un poco de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto”.

Viale tomó la frase del exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, la cual consideró “una subestimación a la gente”, y sentenció: “El problema del kirchnerismo es que cree que todo se resuelve con plata”.

Energúmenos verbales. El editorial de Jonatan Viale.

El periodista de LN+ arrancó su columna con lo que, para él, fue “sin dudas la frase del día”. Se refería a la declaración de Gollán, que textualmente dijo: “Con un poquito más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto”.

El exministro de Salud bonaerense se refería a la foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en la quinta de Olivos, una celebración que se dio en momentos en que el país entero estaba bajo un régimen de cuarentena estricta.

Para Viale, la frase de Gollán fue “una brutalidad, una subestimación total de la gente”. “Con razón lo tenían escondido a Daniel Gollán”, agregó.

A continuación, el conductor de +Realidad se dirigió directamente al candidato a diputado por el Frente de Todos. “Señor Gollán: con todo respeto, los valores no se negocian, no se cambian por plata, salvo los suyos, o por un par de zapatillas. Todo en la vida no se negocia”, expresó.

“El problema del kirchnerismo es que cree que todo se resuelve con platita, con un plan, con una AUH o con un calefón. El inmoral ve a todos de su condición”, sentenció el periodista.

“¿Sabe por qué molestó la foto de Olivos? -preguntó inmediatamente Viale-. Porque el Presidente estaba de joda. Con Fabiola, que ahora está embarazada y Stefi, y Sofía y Carolina. Tomando vino, champagne y comiendo tortas. Mientras el resto del país estaba cerrado por la cuarentena”.

Luego, el periodista enumeró todo lo que la gente no podía hacer en el momento en que sucedió la fiesta de Olivos. “No se podía ver a los padres, los nietos, sin poder trabajar, sin circular, sin poder ir a la escuela, abrir los comercios, juntarnos, abrazarnos, ni siquiera velar a nuestros amados”, continuó.

“Usted, como ministro de Salud, nos arruinó la vida -continuó el periodista-. Encima tuvimos una catástrofe sanitaria total, con 115.000 muertos. Eso es lo que molesta y duele de la maldita foto de Olivos”.

“Eso no se arregla con más plata en el bolsillo. Usted es un ignorante que no tiene corazón”, añadió.

“Muchachos, el peronismo quedó viejo. Las voluntades ya no se compran inyectando platita en los bolsillos. Eso se llama clientelismo y es una reverenda porquería”, añadió el conductor de LN+.

“Cuando el conurbano les vota en contra no solo es por el hambre, sino también porque se sienten estafados moralmente. No lo entienden. La gente piensa y tiene valores. La gente está harta de ustedes”, arremetió el periodista.

“La sociedad argentina no vota solamente con el bolsillo, o con el plan. La sociedad comienza a identificar que ustedes son un fraude moral”, concluyó Viale.