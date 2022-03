Fernando Iglesias: “La política argentina está copada por un psicópata que es el peronismo”

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias fue invitado este miércoles a El diario de Leuco (LN+) y dio su opinión sobre el adoctrinamiento en las escuelas. Además, sostuvo que la política argentina está “copada por un psicópata que para mí es el peronismo”.

Para introducirlo en el tema, Alfredo Leuco comenzó la entrevista contándole al legislador la anécdota que narró un conocido suyo en Twitter: “Dice que la hijita de 7 años llega a la casa y le dice: ‘qué malos que son los ucranianos, papá’. ¿Por qué hijita?, le preguntó. ‘Y, porque estaban con los yanquis, que son malos, y por eso tuvo que intervenir Rusia’. El padre, asombrado, le preguntó de dónde había sacado eso. ‘Me lo dijo la seño’, le respondió”, relató el conductor.

Fernando Iglesias: “La política argentina está copada por un psicópata que para mí es el peronismo”

Iglesias sostuvo que tiene un proyecto presentado al respecto y explicó: “Espero que no me critiquen por crear estructuras del Estado. Pero creo que con una oficina muy chiquita (...) la gente podría hacer esta denuncia. Debería haber un filtro de cuáles son las correctas, las que tienen fundamento, para ser denunciadas ante la Justicia”, aseveró.

Para el diputado opositor, debería haber “un funcionario específicamente encargado de eso”. Sin embargo, aclaró que tendría que haber un filtro “para que no se denuncie cualquier cosa que atente con la libertad académica, que hay que preservar, pero, por otro lado, que no se permita el adoctrinamiento” precisó.

Y agregó que el kirchnerismo hizo un trabajo de “copamiento de todas las grandes generadores de opiniones. De las escuelas de periodismo, de los institutos del profesorado, son décadas de trabajo”, remarcó. “Realmente hay que admirar el trabajo que han hecho porque han tenido un enorme éxito”, reconoció Iglesias.

Fernando Iglesias criticó a Alberto Fernádez y a Cristina Kirchner (Foto: Archivo) LA NACION - Archivo

También opinó sobre la gestión del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Yo siempre digo que la política argentina no se puede leer con un manual de política que habla de derecha y de izquierda, se lee con un libro de psiquiatría, con el capítulo del psicópata y, por lo tanto, con el síndrome de Estocolmo”, aseguró el legislador y remarcó: “La política argentina está copada por un psicópata que para mí es el peronismo en términos generales, y por una psicópata, que es Cristina Fernández de Kirchner’'.

“Hay quienes dicen: ‘bueno, yo me asocio con este porque me va a ir fenómeno’. Otros dicen: ‘bueno, yo mejor me cuido, con este no me meto’. Y otros dan la pelea”, sostuvo el diputado nacional y remarcó que Alberto Fernández fue “desde siempre un aliado del poder”.

Fernando Iglesias, invitado a El diario de Leuco, por LN+ (Captura de video)

“Un aliado de lo que fuera. Pasó de Menem a Cavallo, de Cavallo a Néstor, pasó a Cristina. Pasó de decir que Cristina era responsable del pacto con Irán y que el silencio tenía que atronar por el crimen de Nisman a ser el títere de la vicepresidenta”, sostuvo Iglesias y comentó: “Lo asombroso es que hayan tenido el 48%” de los votos. “¿Cómo podemos pensar que votar delincuentes, psicópatas, individuos sin ninguna catadura moral como Alberto Fernández nos iba a salir gratis?”, se preguntó.

Leuco, por su parte, cerró la entrevista con un comentario: ‘’Yo le agregaría a Eduardo Duhalde, Sergio Massa y Florencio Randazzo, por todos esos lugares pasó Alberto’'.