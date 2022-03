La reacción de Eduardo Feinmann luego de que Alberto Fernández pidiera un aplauso para Cristina Kirchner

Alberto Fernández estuvo presente en la inauguración de un nuevo edificio de la escuela técnica N° 100 en Paraná, Entre Ríos. En medio de las tensiones que atraviesa la coalición de Gobierno, el jefe de Estado llamó a “terminar con las divisiones” y pidió un aplauso para Cristina Kirchner durante el acto. Con ese evento como disparador, los periodistas Pablo Rossi y Eduardo Feinmann se reencontraron en un nuevo pase en LN+ donde, además de debatir la actualidad en el país, aprovecharon unos segundos para chicanear al mandatario por su decisión.

“¿Viste lo que hizo el Presidente hoy?”, inquirió Rossi ante el encuentro con su colega. “Otra vez patético”, sentenció Feinmann. “Pidiendo un aplauso para Cristina...”, continuó Pablo. “Un aplauso para el asador, muy impresionante. Pidiendo un aplauso como para tratar de congraciarse... ‘mirá lo que hago por vos, mi cariño por vos... hasta pido un aplauso’”, remató el conductor de El Noticiero (LN+).

Con esas palabras, introdujeron un fragmento del discurso completo donde se puede escuchar y ver exactamente el momento en el que el Presidente habla de su vice y pide un aplauso para ella. “Esta escuela empezó a construirse por la decisión de Cristina y si no hubiera tenido esa decisión, que es la misma que la mía, de darle impulso a la educación y mejorar la calidad educativa, tal vez hoy yo no podría estar disfrutando de esta inauguración. También un aplauso para ella”, expresó Alberto Fernández.

Alberto Fernández estuvo en Entre Ríos y pidió un aplauso para Cristina Kirchner

Una vez que el tape se fue del aire, las cámaras apuntaron nuevamente a los periodistas. Fue Eduardo Feinmann quien tomó la palabra. Con un poco de ironía e indignación por lo que había escuchado, arremetió contra la figura del jefe de Estado y criticó su discurso. “¿Hace falta la sobreactuación? Le cuento al Presidente, por si no lo sabe, si está viendo... si no alguien se lo va a contar, un chupamedias se lo va a contar. Feinmann dijo, contó y si no, averigüe; es fácil. Me cuentan que en el Senado de la Nación, en las últimas horas, escucharon a los gritos, sacada, fogoneando que Alberto Fernández se tiene que ir, a la señora [Anabel Fernández] Sagasti. Por más aplauso que le mande, están ocurriendo otras cosas desgraciadamente”, arremetió el periodista.