La inquietante teoría de un amigo de Melchor Rodrigo sobre el incendio en el departamento de Felipe Pettinato

La periodista María Laura Santillán, conductora del ciclo televisivo +Noticias, emitido por LN+, dialogó con Alejandro López, amigo de Melchor Rodrigo, el neurólogo fallecido en el departamento de Felipe Pettinato. A causa de un incendio, provocado por un “elemento ígneo” como puede ser un encendedor o un fósforo, el profesional murió y el hijo del reconocido presentador televisivo fue derivado a una clínica debido a una intoxicación por monóxido de carbono.

Habló un amigo de Melchor Rodrigo: "Una vez Felipe Pettinato lo persiguió con un cuchillo"

Alejandro López, quien se consideró más un hermano que un amigo de Rodrigo, reveló detalles exclusivos que daban cuenta de una relación con muchos vaivenes entre ambos y que incluyeron algunos episodios violentos.

“Melchor era un tipo hermético, no contaba mucho de sus pacientes. Lo poco que me dijo sobre él (sobre Felipe Pettinato) es que era un paciente al principio y después se transformó en amistad, lo quería mucho. A su vez, hubo muchos hechos de violencia dentro del departamento. Una vez lo persiguió con un cuchillo, otra con una sartén; en otra ocasión le robó un blíster de pastillas y se encerró en el cuarto y luego hubo que romper la puerta. Esos son los tres hechos que conozco de la boca de él”, dijo en diálogo con LN+.

Entre López y Melchor se conocían hace siete años. Como pasó en el caso de Pettinato, en primer lugar fue paciente y después continuó en amistad. El vínculo se afianzó cuando “le salvó la vida a su hijo”, que padecía un problema emocional. “Era empático, mágico, te sacaba la ficha al solo mirarte, atendía tu dolencia y también a tu entorno personal, laboral y familiar, es ahí donde generaba el vínculo”, continuó.

El amigo del neurólogo: “Tuve una corazonada; Felipe siempre tenía un encendedor en la mano”

En cuanto al vinculo con Felipe, recordó una ocasión donde visitó el departamento de Melchor y vio algunas conductas que le hicieron presagiar un mal augurio: “Lo vi una sola vez en el departamento. Estaba callado, ausente, después se fue a su cuarto. No me preguntes por qué, pero tenía una corazonada y me parecía peligroso el tema. Después me fui enterando de algunas cosas como que tenía un encendedor siempre en la mano, como si fuera un souvenir o un toc, y realizaba el juego de prender y apagar”.

Alejandro López, amigo de Melchor Romero

Y agregó: “La familia no estaba de acuerdo con la relación. El viernes hubo un evento que Melchor lo llevó a Felipe a la casa de los padres y el papá (Roberto Pettinato) lo echó de la casa a Felipe. Alguna inconducta habrá tenido y eso me hace pensar que tuvo una semana difícil. La última vez que me comuniqué con él fue el domingo y estaba en su casa, así que desestimo que estuvo en el departamento con él. Siempre que el paciente lo llamaba, Melchor se hacía un lugar e iba”.

En contacto directo con la periodista, el amigo de Melchor fue tajante en su veredicto sobre el fallecimiento: “Claramente no fue un accidente. Él tenía una contextura grande, en su juventud hacía boxeo, podría haber zafado tranquilamente del incendio, su físico le daba para eso. Sé que a las 22.15 le mando un WhatsApp a un paciente, en ese momento estaba despierto, consciente, atando cabos me da esa sensación. Lo tomó por sorpresa a él, si no lo hubiera calmado”.

Por último, se mostró totalmente abierto a dar su testimonio a la Justicia y agregó un dato más sobre este triste episodio: “La diferencia que veía entre Felipe y sus otros pacientes es que él trataba temas de drogadicción y no psiquiátricos. Acá era todo un combo y eso me dio un poquito de miedo. Todo esto lo digo desde la ignorancia, no soy médico”.