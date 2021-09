Jonatan Viale: “No nos comamos el amague de Manzur; ya pasó con Capitanich en 2013″

A 10 días de la designación de Juan Manzur con jefe de Gabinete de Alberto Fernández, Jonatan Viale consideró que se trata de una jugada política que tiene el sello de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. En su columna editorial de +Realidad (LN+), el periodista consideró que algo similar ya había ocurrido durante 2013 y advirtió a la sociedad que “no se deje engañar” con una suerte de teatro de distracción.

Desde que asumió con jefe de Gabinete, Juan Manzur acaparó mucho protagonismo. Desde su entorno aseguran que el cargo le servirá para nacionalizar su imagen y buscar su objetivo de máxima: llegar a ser candidato a Presidente en 2023. Este martes, en el arranque de su programa, Jonatan Viale alertó sobre la figura del exgobernador tucumano y, tras hacer un análisis de la cobertura de distintos medios de alcance nacional, recordó el desgaste qué sufrió Jorge Capitanich cuando Cristina Kirchner lo designó en su Gobierno.

“Yo creo, humildemente, que nos estamos comiendo el amague. Por más temprano que se levante, Manzur sigue siendo lo mismo: un caudillo rico en un feudo pobre como es Tucumán. Ojo porque el periodismo ya se comió el mismo amague con Capitanich en 2013. Cristina lo puso como Jefe de Gabinete y se hablaba de él como ‘presidenciable’ para 2015. ¿Sabés cómo terminó Capitanich? Como candidato a concejal por Resistencia”, recordó Viale en +Realidad.

Sobre la figura de Manzur, Viale alertó sobre la seria situación que ha venido atravesando Tucumán, hoy en manos de su vice Osvaldo Jaldo.

“Juan Manzur, antes de ser ‘el mesías’, tiene que explicar algunas cosas. ¿Dónde está Luis Espinoza? Porque todavía no explicaron cómo la policía de Tucumán asesinó a Espinoza en medio de la cuarentena y luego arrojaron su cuerpo en Catamarca. ¿Por qué ocultaron la desnutrición y la mortalidad infantil en Tucumán durante 2009, cuando él era ministro de Salud? 4 de cada 10 chicos padecían malnutrición, pero el gobierno lo tapaba. Una provincia que tiene 43,5% de pobreza. Una provincia donde el 90% de su población gana menos de $ 50.000 por mes. ¿Cuál es su vínculo real con Hugo Sigman? ¿Sabían ustedes que Manzur como ministro de Salud de la Nación en 2009 le aseguró a Sigman el negocio de la venta exclusiva de vacunas contra la gripe por 10 años? ¿Cuál es su patrimonio real? Entre 2003 y 2014, Manzur multiplicó su fortuna 42 veces. Su última declaración jurada es de febrero de 2015 por US$ 4 millones, o sea que hoy tendría cerca de US$ 700 millones. ¿Cómo compró Nucete, la fábrica de aceitunas más importante de la Argentina?”, enumeró.

Editorial Jonatan Viale - martes 28 de septiembre de 2021

En este sentido, Viale aseguró que el papel protagónico atribuido a Manzur cumple una función transitoria, de desgaste, en beneficio de La Cámpora y su líder, el diputado nacional Máximo Kirchner.

“Cristina Kirchner es muy rencorosa, nunca olvida. Jamás dejaría que Juan Manzur le dispute poder, que gane protagonismo rumbo al 2023. Cristina detesta a la casta del Partido Justicialista: a [José Luis] Gioja, a [Sergio] Uñac, a [Raúl] Jalil, a [Ricardo] Quintela, a [Luis] Beder Herrera, a la CGT, a los barones. Eso no quiere decir que no los use. ¿Qué está haciendo el kirchnerismo? Usando como fusible a Manzur”, opinó.

Sobre el final de su editorial, Viale sostuvo que de intensificar y/o repetirse el escenario adverso en las generales del 14 de noviembre, Cristina Kirchner buscará erosionar a los funcionarios que responden a Alberto Fernández que resultaron indemnes a la purga post PASO. “Cristina piensa al poder de manera dinástico, como una secuencia de gobernantes de la misma familia. O sea, es la sucesión hereditaria del poder. La única obsesión de Cristina Kirchner es el poder para ella y para Máximo. Nada más”, concluyó.