“Es un intento de golpe”: una senadora oficialista opinó sobre la posibilidad de que el kirchnerismo pierda la presidencia de Diputados

La diputada nacional del Frente de Todos, Juliana Di Tullio, se refirió este lunes a la posibilidad de que la oposición se quede con la presidencia de la Cámara de Diputados, hoy en día con Sergio Massa al frente. “Es un intento de golpe institucional”, dijo al respecto y aseguró: “No es la primera vez que lo quieren hacer, también intentaron en 2009″.

En diálogo con el programa Volver Mejores (El Destape), conducido por Dady Brieva, la legisladora fue consultada sobre los supuestos deseos de la oposición de hacerse de la presidencia de la Cámara, rol que históricamente queda en manos de la fuerza gobernante.

“En los últimos días salieron de la oposición a decir que tienen ganas, en caso de tener el quorum, la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿cómo lo ves?”, le preguntaron.

“Es un intento de golpe institucional. La Cámara de Diputados está en la línea de sucesión del Presidente. Entonces, ¿qué se quiere decir?”, dijo Di Tullio. Luego, continuó: “Siempre fueron un peligro, y cuando hablan de República y de respeto a las instituciones, mienten. Son muy peligrosos”.

Luego, recordó que “no es la primera vez que lo intentan”. “En 2009 también quisieron hacerlo. Están dispuestos a hacerle un golpe al peronismo, que es lo que hicieron siempre”, señaló.

Más adelante, se le consultó a la diputada kirchnerista por el resultado de las elecciones. “No creo que se haya trasladado el voto, no es lo que leo cuando veo el circuito electoral. No se trasladó el voto del pueblo peronista a ningún otro lugar; lo que sí no fue a votar. Está enojado, no le alcanzó”, explicó.

En ese sentido, dijo que sus votantes sí les tienen confianza. “Pero nos dijo que nos habíamos centrado solo en lo sanitario, y por ahí tienen razón; la economía se resintió en todo el mundo. Y venimos de una verdadera catástrofe, de una política fatal del macrismo. Eso lo entiende todo el mundo. Pero nosotros somos peronistas y nos exigen más que a otros y no me parece mal”, agregó. Y sumó: “Hay que estar a la altura de la circunstancia de lo que pide el pueblo, no me enojo con el resultado electoral”.

Acto seguido, aclaró que siempre le gusta ganar. “No voy a decir cosas como ‘el resultado no es importante’, no, eso no, porque sé lo que se pone en juego y lo que necesitamos para los próximos dos años de Gobierno para que les vaya bien a los argentinos”, concluyó.