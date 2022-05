Las frases más picantes de Susana Giménez con Baby Etchecopar: “La Argentina es el único país en el que está mal ser rico”

Si hay alguien que no se calla nada y habla sin pelos en la lengua, esa es Susana Giménez. En su paso por el programa de Baby Etchecopar, Baby en el medio (AM Rivadavia 630), la diva lanzó una serie de contundentes declaraciones sobre la situación actual de la Argentina, la llegada de Robert De Niro al país y su presente laboral.

La histórica conductora de Telefe tuvo una extensa llamada telefónica con el periodista. Picante como siempre, dedicó duras palabras para referirse a la inseguridad que se vive en el territorio argentino. “Me gustaría que el pueblo se levante y diga ‘basta’, porque no puedo ver sufrir a la gente así”, lanzó. E indignada, preguntó: “¿Cómo es posible que maten a la gente y no pase nada?”.

Susana lanzó duros comentarios cuando Baby le preguntó por la inseguridad y la política Instagram Susana Giménez

El ida y vuelta tocó varios cuestiones, pero el momento más polémico se dio en referencia a la mirada de Susana sobre la Argentina. “¿Sabés cómo se te extraña cuando hablamos de la idea de un país mejor?”, le dijo Baby. “Esto no puede durar, no puede ser que no se respete la Constitución”, cuestionó ella.

La inesperada respuesta de Susana cuando le preguntaron por Robert De Niro

Otro de los temas que surgieron durante la charla fue la presencia en la Argentina del actor Robert De Niro, quien revolucionó el país ni bien puso un pie afuera del avión. Vino para grabar con Luis Brandoni la serie Nada, que estará disponible en 2023 por Star +, y Susana reveló un inédito detalle sobre el proyecto.

El actor viajó a la Argentina para grabar una serie con Luis Brandoni ©RSFotos/The Grosby Group PNW

“Beto [Brandoni] me convocó para hacerla, pero le dije que no podía por mi contrato con Paramount”, explicó.

Además, defendió al actor estadounidense tras la lluvia de críticas que surgieron desde que llegó. “En Estados Unidos tienen otra educación con el tema de las fotos. En la Argentina, se cree que se puede avasallar a todo el mundo”, sentenció contundente.

Robert De Niro almorzó en una parrilla en el barrio de Balvanera Antonio Fiz

En línea con esto, la conductora volvió a rematar con un declaración que deja en claro su disgusto con el rumbo que tomó la política: “Es el único país en el que está mal trabajar, ser rico y tener guita. No lo toleran. Yo creo que la gente lo sabe porque todo el mundo dice eso, inclusive lo de los planes”.

Susana, de los escenarios al regreso a la televisión

Durante la entrevista, Baby también le dio lugar para charlar sobre su presente profesional. Es que, si algo está claro, es que Susana recargó energías y empezó el 2022 con la agenda llena y variada: regresará a la conducción por la pantalla de Telefe y confirmó su participación en especiales para Paramount +. “Dicen que hay que tener siempre proyectos para seguir en camino y no deprimirse, porque también es aburrido no hacer nada”, sostuvo al respecto.

En el 2015 y bajó la dirección de Arturo Puig, Susana, Antonio Grimau, Mónica Antonópulos y gran elenco, estrenaron Piel de Judas en Buenos Aires prensa

Del mismo modo, Susana celebró sobre su inminente regreso al escenario con la obra Piel de Judas. A pesar de que la protagonizó en 2015 en el Teatro Lola Membrives, la nueva producción cruzó la frontera y llegará por primera vez a Punta del Este con la producción de Gustavo Yankelevich.

Susana también volvió a la pantalla chica y actuó en la serie Porno y Helado, disponible en Prime Video Amazon Prime

Sin embargo y a pesar del buen momento laboral, la diva dejó entrever una interna con la productora de su obra que no la tiene muy contenta. “Gustavo tiene mucha fe para viernes y sábado, y ahora me quiere enchufar el domingo, pero no era lo que habíamos hablado”, contó entre risas. Y descartó la posibilidad de que Piel de Judas salté el charco nuevamente y se reestrene en Buenos Aires.

Además, lejos de evadir el tema, Susana también se refirió a los premios Martín Fierro, pero no sin antes tirarles un “palito”. “Voy a ir, pero va a ser raro ir no estando nominada por conducción, es rarísimo”, comentó.

La tragedia que golpeó a la familia de Susana

La entrevista no fue solo risas, buenos momentos y algunas críticas, también hubo lugar para hablar de la tragedia que golpeó fuerte a la diva: el accidente de su sobrino Francisco cuando el auto en el que iba con sus abuelos embistió con un camión de garrafas en Canelones, Uruguay.

El sobrino de Susana sufrió un grave accidente en Uruguay con sus abuelos

Tras el siniestro en el que murieron Tomás Linder y María Inés Da Costa -los dos mayores de 60 años-, su sobrino quedó internado en el Centro de Asistencia de la Agrupación Médica de Pando y, luego, fue trasladado al Hospital Británico con un “politraumatismo grave”.

Baby le preguntó -entonces- sobre la salud del hijo de su hermana menor Carolina Aubert; y a pesar del terrible momento familiar, Susana destacó que mejoró notablemente: “Sus huesos se van a juntar, es chiquito y hará un tratamiento, pero ya está en su casa”.