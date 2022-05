Jonatan Viale, sobre Cristina Kirchner: “Sigue manejando este Gobierno y la Justicia”

En 1655, Luis XIV, el rey del Sol, dijo: “El Estado soy yo”. En 2022, el Cuervo Larroque, ministro de Acción Social de la provincia de Buenos Aires dijo: “El Gobierno es nuestro” ¿Qué le está diciendo Cristina a Alberto? “El Gobierno es mío”, “no tenés votos”, “los ministros los pongo yo”, “sos un okupa del poder” ¿Cómo se llama esto? Operación de falsa bandera. Cristina nos quiere hacer creer que no es parte de este Gobierno ¿Para qué? Para despegarse del peor Gobierno de la democracia, que es el suyo. Es muy importante que esto quede bien claro: todas las decisiones importantes de este Gobierno las tomó Cristina Fernández de Kirchner.

La expropación de Vicentín fue una decisión de Cristina.

Romper con Pfizer fue una decisión de Cristina.

Comprar vacunas Sputnik fue una decisión de Cristina.

Arrebatarle $120.000 millones a la Ciudad de la coparticipación fue una decisión de Cristina.

Cooptar el Consejo de la Magistratura fue una decisión de Cristina.

Mandar a liberar a Boudou, De Vido, Sala, José López, Báez, Cristobal López, Milani, Esteche, Baratta, D’Elía y Schiavi fue una decisión de Cristina Kirchner.

La reforma judicial fue una decisión de Cristina Kirchner.

El control de precios de Feletti fue una decisión de Cristina Kirchner.

El impuesto “País” fue una decisión de Cristina Kirchner.

El impuesto a la riqueza fue una decisión de Cristina Kirchner.

El impuesto a la renta inesperada fue una decisión de Cristina Kirchner.

El plan “platita” fue una decisión de Cristina Kirchner.

Alberto chupándole las medias a Putin en Rusia tres semanas antes de la guerra fue una decisión de Cristina Kirchner. Qué mal envejeció esta reunión.

Todas estas decisiones políticas, económicas y geopolíticas las tomó la jefa de este Gobierno, Cristina Fernández de Kirchner. No vamos a permitir que nos confundan, no vamos a caer en la trampa del Gobierno. Es verdad que se pelean, que no se hablan, que se odian; pero este Gobierno desastroso y fracasado es uno solo. El más claro de todos fue Alberto Fernández: no solo manda Cristina, sino que maneja el 71% de las cajas nacionales. Ahí tenés el estudio del diputado De Loredo ¿Quién administra el gasto nacional?

$11 billones: CFK (11 miillones de millones);

$3,5 billones: Alberto (3 millones de millones);

$945.000 millones: Massa.

¿Qué significa esto? 71% de las cajas las maneja CFK, 23% de las cajas las maneja Alberto y 6% de las cajas las maneja Sergio Massa. Dato mata relato; no es opinión, es información. No te podés pelear con los números. Por más que Cristina se haga la opositora, debe quedar claro que es la jefa absoluta y accionista mayoritaria de este Gobierno espantoso ¿Qué estamos viendo? Una burda operación mediática del kirchnerismo para despegarse de una marioneta fracasada. La persona que eligió a “Alberto presidente” se llama Cristina Kirchner. Entonces, señora, hágase caro de su creación. Este fracaso es todo suyo.

Y si considera que Alberto es un desastre como Presidente, pues entonces tenga la dignidad de renunciar. Eso también es muy importante: no se puede estar de los dos lados del mostrador al mismo tiempo. Cristina pretende ser vicepresidenta y jefa de la oposición al mismo tiempo. No se puede. Si usted está tan furiosa, suelte el PAMI, ANSES, Aerolíneas, YPF; pero además, dígale a todos los funcionarios judiciales que hagan lo mismo. Que se vaya Zannini de la Procuración del Tesoro, que se vaya Cristina Caamaño de la AFI, que se vaya Martín Mena del Ministerio de Justicia y que se vaya Gerónimo Ustarróz del Consejo de la Magistratura.

De lo contrario, usted, Cristina, sigue manejando este Gobierno y sigue manejando la Justicia. La vicepresidenta, además, dice que Alberto no tiene legitimidad. Tiene razón, pero usted tampoco. Los tres socios fundadores del Frente de Todos chocaron el país de frente. Imagen negativa: Sergio Massa, -67,6%; Cristina Kirchner: -71,1%; Alberto Fernández: -72,5%. Son tres desastres, son tres líderes invotables. Hoy, la sociedad argentina no distingue entre Cristina, Massa, Alberto, Máximo y Kicillof. Para la gente, ustedes son lo mismo. La única diferencia es que usted, señora, ejerce un liderazgo tóxico ¿Qué significa ser un tóxico? El tóxico te invade, te controla, te manipula, te reta y te psicopatea. El liderazgo tóxico no es sano, hace mucho daño.

La figura de Alberto Fernández, cada vez más desgastada

Pero Alberto no es vítcima porque sabía perfectamente a lo que se estaba sometiendo. Alberto decidió ser el títere de Cristina. Alberto dijo una vez: “No tengo ganas de que haya un títere en la Casa Rosada y que el poder esté en Juncal y Uruguay” ¿Sabés lo que pasó? Cristina se cansó de ese títere y está buscando otro. Lo hizo tres veces en Santa Cruz con Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta. “Títere usado, títere descartado”. Y además, nunca olvidemos que Cristina tiene el golpismo en el ADN ¿Qué dijo en 2001? El día después de la caída de Fernando De La Rúa. Cristina avaló el golpe del PJ de la provincia. Ella vive acusando a los demás de golpistas acaso como una proyección de su propio golpismo. Pero no se confundan, la principal responsable de la inflación, inseguridad, cuarentena, del desastre sanitario, la pobreza, la clase media fundida, falta de gas y devaluación es Cristina Kirchner. Ella es la dueña.