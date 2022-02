Jonatan Viale, sobre la reacción del Gobierno ante la invasión rusa a Ucrania: “Me da vergüenza”

Este jueves, en su columna política de +Realidad, Jonatan Viale se refirió a la ocupación de Ucrania por parte del ejército ruso y criticó la reacción del Gobierno argentino ante este hecho, que fue fuertemente condenado por las potencias occidentales. “Me da vergüenza que el presidente de la Nación mire para otro lado ante la invasión militar más grave desde la Segunda Guerra Mundial”, sentenció.

Un Presidente que nos avergüenza

Buenas noches. Bienvenidos. El mundo está en guerra. Putin amenazó y cumplió. Ucrania está siendo ocupada por un ejército invasor. Nos asomamos, muy probablemente, a una tercera guerra mundial. Los líderes del mundo libre están siendo contundentes. Biden: “Putin eligió una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas”.

Zelenski, presidente de Ucrania, dijo: “Rusia atacó a traición, como lo hizo la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial”. Emanuel Macron, presidente de Francia, dijo: “Rusia debe poner fin a sus operaciones militares de inmediato”. Boris Johnson, premier del Reino Unido: “Rusia ha elegido un camino de derramamiento de sangre y destrucción”. Olaf Scholz, canciller de Alemania: “Rusia debe cesar de inmediato esta acción militar”. Antonio Guterres, Secretario General de la ONU: “Presidente Putin, en nombre de la humanidad, traiga sus tropas de vuelta a Rusia”.

Alberto Fernández, presidente de la Argentina: “Lamento profundamente la escalada bélica”. Con total honestidad, me da vergüenza como argentino que el presidente de la Nación mire para otro lado ante la invasión militar más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Es inmoral poner en igualdad de condiciones a un país que tiene 70 submarinos con otro país que no tiene ninguno. Es inmoral no hablar de “invasión”. Es inmoral y funcional a Rusia no mencionar que hay un invasor y un invadido.

Mucho más, si pensamos que hace tan solo tres semanas el presidente Fernández dijo que la Argentina tenía una deuda con Rusia. Alberto Fernández: “La Argentina tiene una deuda con Rusia porque fue la primera que se preocupó porque los argentinos tuvieran vacunas”.

Según el presidente, tenemos una deuda con una potencia invasora. Según el presidente, estamos en deuda con el país que acaba de quebrar el orden internacional. Según el presidente, estamos en deuda con un país que acaba de ser condenado por: Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, España, Reino Unido, Países Bajos, Irlanda, Canadá, Israel, Turquía, Japón, Australia, Brasil, México, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay,

Conferencia de prensa de Alberto Fernández y Vladimir Putin en Moscú, a pirncipios de este mes de febrero Presidencia de la Nación

Estamos en deuda con un país que está muy lejos de ser una democracia. Estamos en deuda con un líder que envenena opositores, que persigue homosexuales, y que ahora decidió invadir otro país.

Más lejos del progresismo, no se consigue. Pero el kirchnerismo no dice nada. ¿Querés ver cómo se deciden las cosas en el gobierno ruso? (Tape del reto de Putin a un ministros). Pobre Sergei, este paseo le pegó Putin al director de Inteligencia de Rusia. Si así es como los amigos, imaginate cómo es con los enemigos.

¿Vos creés realmente que Putín va a frenar acá? Acaba de decir: “Fue un error permitir a las Repúblicas Soviéticas dejar la URSS”. ¿Vos creés que todo esto es solo por Ucrania? Ya le comió Osetia del sur. A Georgia en 2008. En Kasajistán hay una minoría rusa que pide la anexión. En Letonia y Estonia un tercio de los habitantes son rusos. En Lituania le pidieron a la OTAN que refuerce el flanco oriental. Es muy ingenuo creer que Putin solo quiere avanzar en Ucrania. Es muy iluso pensar que esto será una guerra corta.

Soldados ucranianos montan guardia mientras la gente intenta salir de Kiev (Foto AP/Emilio Morenatti) Emilio Morenatti - AP

En este contexto y sabiendo todo esto, ¿Qué le dijo Alberto Fernández hace tres semanas a Putin?: “Yo quiero que usted sepa que tiene en mí a un amigo que quiere ver de qué modo podemos avanzar juntos”. Imaginemos por un segundo que EEUU plantara ‘marines’ en la frontera con México. Imaginemos por un segundo que EEUU apoyara la independencia de Guadalajara y Baja California ¿Cuántas marchas a Plaza de Mayo tendríamos? Hebe (de Bonafini) y (Luis) D’Elía, tomando la embajada americana. (Amado) Boudou y (Gabriel) Mariotto pidiendo mandar tropas humanitarias a México.

Cristina (Kirchner) diciendo: “¿Vieron que había que mirar para el norte?” Pues bien, toda esa gente está en silencio ante una invasión imperialista. Ergo: el kirchnerista no es anti-imperialista. Todo lo contrario: el kirchnerismo tiene una fascinación por líderes eternos, por los déspotas, por los autócratas, por los tiranos.

Escombros de una casa y un automóvil quemado después del bombardeo ruso, en las afueras de Kiev (Foto AP/Efrem Lukatsky) Efrem Lukatsky - AP

Vladimir Putin gobierna rusia desde 1999. O sea, 23 años consecutivos en el poder. Mirá esto: líderes mundiales eternos: 1. Fidel Castro, Cuba: 49 años; 2. Kim il Sung, Corea del Norte, 45 años; 3. Teodoro Obiang Nguema, Guinea Ecuatorial, 42 años; 4. Muamar Gadafi, Libia: 42 años; 5. Alí Jamenei, Irán: 40 años; 6. Francisco Franco, España: 39 años; 7. Alfredo Stroessner, Paraguay: 34 años; 8. Vladimir Putin, Rusia: 23 años.

Según el presidente, estamos en deuda con un tirano que se quiere eternizar en el poder y que quiere expandirse como un pulpo por toda Europa. ¿Te suena de algún lado? ¿Vos sabés cómo hizo Hitler para quedarse con Europa? Avanzó en silencio y la complicidad de las democracias occidentales. 1938: invadió Austria. 1939: invadió Checoslovaquia y Polonia. 1940: invadió Francia, Países Bajos, Noruega, Luxemburgo, Dinamarca y Bélgica. 1941: invadió Bielorrusia, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Ucrania y Yugoslavia. 1943: invadió Albania, Italia y Mónaco. 1941: invadió Eslovaquia, Hungría y San Marino.

Y un día, Europa entera se levantó en manos del nazismo.

Te muestro dos fotos. Primera foto: Hitler disfrutando de París. Segunda foto: la torre Eiffel copada por el nazismo. “Alemania es victoriosa en todos los frentes”. Esto pasó porque occidente lo permitió. Un monstruo se apoderó del viejo mundo porque nadie lo paró a tiempo. Tanto avanzó Hitler que Churchill le terminó suplicando a Estados Unidos que venga a rescatar a una Europa ya derrotada, ya dominada por el nazismo.

Adolf Hitler en París, luego de la invasión de Francia por parte de la Alemania nazi

Esto pasó, esto es real. Hubo sangre, hubo sudor, hubo lágrimas. Y al final, Estados Unidos tuvo que salvar a Europa porque sino Hitler se quedaba con todo. ¿Entenderá el presidente de la Nación y su jefa Cristina lo que está pasando en el mundo?

Señores, se viene un mundo muy hostil para la Argentina. Ya aumentó el gas 30 por ciento. El barril de petróleo perforó los 100 dólares por primera vez en siete años. Sube el precio del trigo y eso hará que suba el precio de los alimentos como el pan. EEUU va a aumentar las tasas y eso restringirá todavía más el crédito. Se viene un clima muy adverso para la Argentina. Es suicida quedarse callados. Es suicida ser neutrales en un conflicto tan grave.

“Cuando los nazis se llevaron a los comunistas no dije nada porque yo no era comunista. Cuando se llevaron a los socialdemócratas, no dije nada porque yo no era socialdemócrata. Cuando se llevaron a los sindicalistas, no protesté porque no era sindicalista. Cuando se llevaron a los judíos, me quedé callado porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie que pudiera rescatarme.

Opiniones libres. Hechos sagrados.