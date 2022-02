“No entrevistaría a Alberto Fernández”: Mirtha Legrand sorprendió a Eduardo Feinmann y Jony Viale en el pase

Este miércoles, Mirtha Legrand estuvo como invitada sorpresa en el tradicional pase que realizan cada tarde Eduardo Feinmann y Jonatan Viale. En el día de su cumpleaños, la diva de los almuerzos dialogó con los dos periodistas de LN+ y aseguró que “está en tratativas” para su regreso a la televisión. Cuando le preguntaron si entrevistaría al presidente Alberto Fernández, fue tajante: “No, porque dice una cosa y después se desdice”.

Mirtha Legrand conversó telefónicamente con Feinmann y Viale mientras se preparaba para recibir a los primeros invitados a su casa en el día de su cumpleaños. “Estoy muy bien”, dijo, al tiempo que remarcó que estuvo respondiendo mensajes desde horas de la mañana: “Estoy sorprendida del cariño de la gente. Me han emocionado, hubo cariño puro y auténtico en los llamados. Realmente ha sido un día inolvidable”.

Más adelante, y antes de que Jonatan Viale le hiciera la pregunta de rigor, que era si iba a volver a la televisión, la diva se adelantó y le respondió: “La semana que viene van a tener novedades de mi vuelta. Estoy en tratativas”.

MIrtha Legrand dijo que está en tratativas para volver a la televisión

La estrella de los almuerzos televisivos dijo que Nacho Viale, su nieto y productor del programa, “está hablando” con el eltrece, pero no quiso adelantar otros datos acerca de su vuelta a la pantalla, luego de estar dos temporadas ausente a causa de la pandemia de coronavirus. “¿Va a estar sábados o domingos?”, preguntó Feinmann. “No les digo -contestó Mirtha-. A lo mejor son especiales”.

Luego, la conductora aseguró que tenía ganas de volver a la televisión y contó que la pasó mal en tiempos de pandemia. “Estuve encerrada 300 días, eso le hizo daño a mi físico, a mi alma, a mi cerebro. Estaba muy sola, porque no quería que me visitara nadie por temor. Hasta que dije: ‘Basta, voy a salir a pasear, porque esto no es vida’. Llamé a un neurólogo y le dije: ‘Quiero ser la Mirtha de antes’. Me miró y me dijo: ‘Trabaje’”, contó.

Mirtha confesó luego que, a pesar del encierro, se mantenía informada, leía dos diarios y veía mucha televisión. “No quedé desinformada. Quedé desolada”, remató.

Entonces, yendo directamente al terreno político, Feinmann preguntó a quemarropa: “¿Entrevistaría a Alberto Fernández?”. “No”, replicó Mirtha, y luego de unos segundos de silencio, agregó: “Porque te dice una cosa y después se desdice. Habla mal de Estados Unidos cuando sabe que nos tienen que prestar plata para quedar bien con los rusos...”.

Inmediatamente después, la diva recordó: “Yo lo invité cuando empecé la tele. Lo llamé y lo invité personalmente al primer programa, y me dijo ‘Ay, no, Mirtha, vamos a esperar un poco’. Estaba dubitativo. Me parece que esperaba órdenes”.

Mirtha sorprendió a Feinmann y Viale

Feinmann interrogó luego a la conductora sobre si entrevistaría a Cristina Kirchner, y recibió también una negativa: “No, tampoco”.

En un recorrido por la actualidad, la diva elogió a Santi Maratea por la colecta que realizó para paliar los incendios en Corrientes. Aseguró que el influencer la llamó para su cumpleaños y le dijo que quería tomar un café con ella. “Lo que consiguió ese muchacho es impresionante”, sentenció la conductora.

Cuando le preguntaron sobre su visión de la sociedad, la diva contestó: “La veo preocupada, porque somos 44 millones que se pelean. No hay buen humor en la gente, no hay diálogo, todo es pelea, es discusión, es rencor. Veo a la Argentina muy diferente a la que he vivido, era más amorosa. Ahora veo todo pelea y discusión”.

“Veo a la gente muy enojada. Hay que solucionar el tema de la pobreza y los sueldos, hay que arreglarlo”, añadió.

Ya sobre el final de la charla, Viale puso de ejemplo de famosos que se fueron del país a Susana Giménez y a Oscar González Oro y le preguntó a la diva si ella había pensado en irse del país: “No, no, nunca me iría del país -respondió la conductora-. Solo una vez me fui, porque estaba prohibida, me fui a España. Pero no me iría nunca. No reprocho ni critico a quien lo hace, pero yo no lo haría”.

Antes de despedir a Mirtha Legrand, y de pedirle que por favor los invite al programa -pedido aceptado por la diva-, Feinmann preguntó: “¿Le gustaría ver presa a Cristina?”. “No, eso no, eso no”, respondió Mirtha y agregó: “No me hagan decir lo que no he dicho, que si digo una cosa en contra el gobierno te cae encima que es un horror”.