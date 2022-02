Así asaltaban al Chato Prada en Colegiales: “Una impotencia”

Pablo “El Chato Prada” rompió el silencio luego de ser víctima de un robo el pasado martes 22 de febrero en el barrio de Colegiales. El productor estaba por ingresar al gimnasio en horas de la mañana cuando fue abordado por un delincuente que le robó su teléfono celular.

Fue en el ciclo Nosotros a la mañana (eltrece) donde pasaron el momento en el que Prada sufre el arrebato. En el clip, se lo ve al padre de Julián (39), Florencia (37) y Valentín (5) caminando por la calle cuando en cuestión de segundos una moto pasa por al lado suyo y el ladrón le extrae el teléfono que estaba ubicado en su mano derecha. La primera reacción que toma la víctima es correr hacia el vehículo, pero instantes después pierde de vista al sujeto entre el tráfico que corría por esas horas de la mañana.

Luego de ver las imágenes y recordar el desagradable momento, El Chato relató lo sucedido en el ciclo de eltrece. “Si bien fue sutil el arrebato y no me pegó ni nada, te acomoda la mano, te separa la cabeza y el tipo me saca el teléfono. Yo me sorprendí porque es una fracción de segundos que no sabés que está pasando y atiné a correrlo. Llegué hasta la avenida Córdoba pero cuando llegué se había camuflado por el tránsito.”

El momento en que asaltan al Chato Prada en Colegiales

En esa línea, la pareja de Lourdes Sánchez (35) resaltó su enojo por el hecho que sufrió. “Estamos naturalizando esto. Es una recontra impotencia porque un teléfono hoy en día es una herramienta de trabajo. Estaban todas las fotos de Valentín del viaje que eran buenísimas y las tenía de recuerdo, no las puedo recuperar. Es un garronazo que esté pasando esto”, expresó en relación al reciente viaje familiar que hicieron en Estados Unidos.

Por otro lado, Prada aseguró que después del robo intentó rastrear su teléfono pero no lo consiguió. “Cuando vuelvo a casa, le cuento a Lourdes y lo ubica por la tablet y estaba en Corrientes y Río de Janeiro. Quedó clavado ahí. Yo llamé para bloquearlo y desapareció”.

Lourdes Sánchez intentó rastrear el teléfono de su pareja Instagram

Asimismo, el productor expuso la cifra de delitos similares que acontecen en la Ciudad de Buenos Aires. “Llamé a la policía que llegó enseguida y se portaron cien puntos. Cuando hago la denuncia le pregunto cuántas denuncias tenía por día y me dijo que en esa comisaría hay nueve o diez denuncias por día, así que imaginate los robos que hay”.

Hacia el final del descargo, reflexionó: “Es una locura lo que pasa. Me parece terrible. Los argentinos somos buena gente, dejémonos de hinchar porque esto me pasa a mí y le pasa a todo el mundo. Es un disparate”.

El descargo de Lourdes Sánchez en las redes sociales por el robo de El Chato Prada

La primera persona en informar sobre el robo fue su pareja, la bailarina Lourdes Sánchez. Primero lo hizo en Instagram, donde compartió diversas imágenes de lo sucedido.

El mal momento que vivió el Chato Prada en la mañana de hoy

A la pocas horas y en conversación con LA NACION, Sánchez aportó más detalles sobre el hecho y confirmó que el incidente tuvo lugar sobre las 8.50 horas del martes, cuando Prada se encontraba frente al establecimiento. “Se sube un hombre grandote a la vereda en una moto y le arrebata el teléfono”, precisó.

Al percatarse de la situación, Prada intentó sin éxito recuperar el celular. “Salió corriendo una cuadra, por Córdoba, y a través de otro dispositivo seguimos al iPhone, que terminó en la zona de Once”, explicó.

Acto seguido, el siguiente paso fue bloquear el aparato, luego de perder el rastro de su ubicación. “No hay nada que hacer cuando te roban el teléfono. Es más la bronca y saber que había cosas como fotos, que no se recuperan”, se lamentó Lourdes.

No es la primera ocasión en que la pareja vive un episodio de estas características. A finales de 2020, ambos fueron víctimas de un violento robo en el barrio de Palermo. Mientras se encontraban con su hijo en una heladería de Carranza y El Salvador, una banda de ladrones les saqueó el auto y les robó perfumes y prendas de vestir. El productor relató entonces cómo habían sido los hechos y confesó haber sentido miedo.