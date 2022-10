Nico Occhiato opinó sobre Javier Milei y Diego Brancatelli lo cruzó: “Pobre pibe, dos dedos de frente”

escuchar

Nadie dice Nada, programa estelar de Luzu Tv conducido por Nicolás Occhiato, se convirtió este año en uno de los de los más consumidos por los jóvenes. Este éxito le permitió, hace pocas semanas, viajar con todo el equipo a cubrir los amistosos de la Selección Argentina de Fútbol en Estados Unidos. Sin embargo, lo que sale de la mesa de debate genera polémica. Esta semana, el actor se refirió a Javier Milei y su opinión enojó a los periodistas Julia Mengolini y Diego Brancatelli.

“Yo no es que voy a hablar a favor de Milei”, introdujo Occhiato en un video que se viralizó en Twitter y agregó: “¿Es un loco? Sí. Ahora, los que nos gobiernan, que tienen uso de razón, porque se visten y hablan más tranquilos, hicieron mierd... el país igual”.

Nico Occhiato habló sobre la clase política en Nadie dice nada (Luzu Tv)

Ante la atenta mirada de Nati Jota, Flor Jazmín y Agustín Franzoni, Nicolás Occhiato prosiguió: “No es que estoy hablando a favor de Milei: son todos unos hijos de p... Porque viene alguien más preparado a decir algo más certero, se lo toma más en serio, pero después, cuando tuvieron la oportunidad de hacer, nadie hizo nada”.

“Entonces, digo está bien, este tiene su locura y dice cualquier cosa, pero es como cuando pensás que un ladrón viene vestido de una forma, y no, hay ladrones que vienen de traje”, concluyó el conductor de El último pasajero (Telefe), en un fragmento de su programa que se viralizó en las redes sociales este miércoles y generó polémica entre los usuarios.

La crítica de Diego Brancatelli a Nicolás Occhiato a través de Twitter Twitter

Las palabras de Nicolás Occhiato llegaron a los oídos de los periodistas Julia Mengolini y Diego Brancatelli, quienes expresaron su opinión en la red social Twitter.

La crítica de Julia Mengolini a Nicolás Occhiato a través de Twitter

“Pobre pibe. Dos dedos de frente. Razonamiento básico y vacío”, escribió Brancatelli al escuchar al conductor.

Por su parte, Julia Mengolini se apoyó en lo sucedido hace algunas semanas, cuando se produjo el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. “Dijeron ‘no hablamos de política’ cuando gatillaron en la cara de la vicepresidenta, pero no dudaron en acusar a todos de ladrones e inútiles para darle apoyo a una bestia como Milei”, señaló la comunicadora.

Por último, se refirió al tipo de contenido que le dio éxito a Nadie dice nada con temas tabú: “Parece que sí hablan de política. No eran solo boludones hablando de sexo. Ojo”, concluyó.

Nicolás Occhiato y su enfrentamiento con Mario Pergolini: “No está bueno lo que piensa”

La “guerra” entre Mario Pergolini y Nicolás Occhiato se reavivó el martes por la noche en una nueva emisión de LAM (América TV), el programa de espectáculos conducido por Ángel de Brito. En el piso estuvo como invitado el conductor y empresario, quien en plena pandemia fundó Luzu TV, su productora de contenidos que este año creció exponencialmente en sus visualizaciones en YouTube, donde se transmiten sus ciclos.

“No entiendo lo que hace Mario”, expresó Occhiato, cuyo programa diariamente acumula cerca de 84 mil reproducciones en YouTube. Así respondió a las declaraciones de Pergolini, quien había puesto en duda la veracidad de esos números. “A Mario no lo conozco, no me lo crucé nunca ni hablé nunca”, dijo el exganador del Bailando por un sueño. “¿Le sacaste mucho público?”, quiso saber De Brito. “No, no, son públicos distintos, de generaciones distintas”, respondió Occhiato.

“Lo que yo no entiendo... Lo que no está bueno es que alguien como él, que sabe tanto de tecnología, piense eso [que hay un retoque de las métricas] porque está a la vista”.

“Es una burrada”, acotó la periodista Fernanda Iglesias, panelista de LAM. “Claro”, secundó Occhiato. “Los de Google me dijeron que si ven algo raro me cierran el canal”, concluyó en referencia a la competencia entre ambos conductores de streaming.

