Jony Viale: ¿Cómo la Argentina se transformó en El marginal?

¿En qué momento Argentina se transformó en El marginal? Argentina se parece cada vez más a esto; todos los días vemos escenas de El marginal no solo en la calle, sino en la política nacional. El marginal, capítulo I: Juan Grabois: “Si me hubiese tocado la situación de tener que salir a juntar cartones a los 17, 18 años yo estaría choreando de caño, no laburando”. Grabois justificando chorear de caño; después no vale sorprenderse cuando va al piquete con Belliboni. Después no vale sorprenderse cuando va a visitar a la cárcel a los piqueteros tirapiedras del Congreso.

El marginal, capítulo II: Axel Kicillof: “Hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo”. La justificación de la venta de droga; como se quedaron sin laburo, venden falopa; después no vale sorprenderse cuando Mario Ishii protege narcos en las ambulancias de José C. Paz y el gobernador Kicillof mira para otro lado;

El marginal, capítulo III: Emilio Pérsico: “La única forma que tiene el chabón de volver a su casa es agarrar cinco giles y llevarse cinco celulares o vender droga”. La justificación del afano; el chabón necesita robar 5 celulares o vender droga para mantener a la familia. Este hombre es secretario de Estado, este hombre es funcionario del Ministerio de Desarrollo Social;

El marginal, capítulo IV: Alberto Fernández: “No existe un delito por vacunar a alguien que se adelantó en la fila. No se pueden construir delitos graciosamente”. La justificación del robo de vacunas: no hay delito, no está en el código penal, no pasa nada.

El marginal, capítulo V: Cristina Fernández de Kirchner. La justificación y la reivindicación de los barras. Incluso hay cierta exacerbación del fenómeno barra. Si lo escuchás bien, Cristina hace un desagravio de esos delincuentes disfrazados de hinchas que venden droga y que controlan a los trapitos. Como verás, el kirchnerismo se siente cómodo con la Argentina marginal. Voy un poco más profundo: yo te estoy demostrando con hechos con expresiones, con palabras, que el kirchnerismo se siente cómodo con la delincuencia. Es decir, el kirchnerismo es un régimen de gobierno protodelincuencial; hay una preeminencia, hay una preferencia muy peligrosa por lo ilegal.

"Cristina hace un desagravio de esos delincuentes disfrazados de hinchas" Senado

Por eso, encaja perfecto con lo que dijo Máximo Kirchner el otro día. Mirá: “Hay que dejar de quejarse si cortan una calle. ¿qué querés que haga?”. Esto también es la justificación y la exacerbación de la Argentina delincuencial. Máximo Kirchner legitimando el piquete; el corte; la extorsión como mecanismo de acción política. Esto también forma parte de la Argentina marginal que construyó el kirchnerismo ¿Cómo es el sistema de valores que instaló el kirchnerismo?

Vale cortar la calle

Vale vender droga

Vale tomar un terreno

Vale bloquear una empresa

Vale robarse una vacuna

Vale robarse una imprenta en la Argentina marginal que construyó el kirchnerismo. Todo esto está permitido, está justificado, está legitimado y está impulsado por el Gobierno. Si sos barra, no pasa nada; si sos piquetero, no pasa nada; si sos punga de vacunas, no pasa nada; si invadís propiedad privada, no pasa nada; en cambio, el laburante honesto que se atrasa un mes con la AFIP tiene una integral y más problemas que los “Perez García”. Pero siguiendo con la Argentina marginal, tenemos un juez militante k que se llama Alejo Ramos Padilla que acaba de justificar una toma de 160 hectáreas en La Plata.

¿Cuál es la justificación? “La toma no fue clandestina porque se produjo sin violencia y a plena luz del día” ¿Sabés a que me hace acordar? Al fallo de Zaffaroni donde decía que no había violación porque el hecho se había dado a oscuras. Un portero obligando a una nena 7 de años a hacerle sexo oral no era abuso sexual porque..

No hubo acceso carnal;

Se dio con la luz apagada;

¿Te das cuenta lo que digo? El kirchnerismo tiene esa tendencia espantosa a justificar, a reivindicar, a promover lo ilegal, lo delincuencial, lo criminal ¿Y sabes lo que van a hacer? Cada vez van a justificar más este mundo marginal ¿Por qué? Porque se viene una Argentina mucho más decadente, mucho más marginal, mucho más pobre, mucho más miserable. Ayer el ministro de Economía confirmó lo que venimos diciendo: la inflación de marzo fue superior al 6% ¿Sabés lo que significa esto? Casi 60% de inflación acumulada en los últimos 12 meses, un desastre social.

El kirchnerismo está preparando el terreno porque sabe que se va a profundizar la Argentina marginal ¿Sabés como se llama esto? La conurbanización de Argentina: menos comida, menos casa propia, menos auto propio, menos clase media, menos trabajo, más hambre, más villas, más trueque y más changas. Hagamos una comparación rapida con 2017, cuando gobernaba Macri:

Pobreza: 2017: 25,7%; 2022: 37,3%. Fuente: INDEC.

Inflación: 2017: 24,7%; 2022: 52,3%. Fuente: INDEC.

Salario formal: 2017: u$s 1.700 (blue); 2022: u$s 550 (blue).

Consumo de carne: 2017: 58 kilos per capita; 2022: 48 kilos per capita. Fuente: IPCVA.

Venta de autos: 2017: 900.942 vehículos; 2022: 381.777 vehículos. Fuente: ACARA.

Dólar: 2017: $ 18; 2022: $ 200

El país en 5 años se hizo pomada. Argentina en cinco años pasó a tener cifras africanas. Acá tenés en datos la Argentina marginal ¿Sabés lo que pasa? Esta marginalidad es funcional al kirchnerismo. El populismo se siente más cómodo con una pobreza a la cual pueda someter y controlar a través de mecanismos de disciplinamiento como los planes sociales. Por eso Kicillof se ríe de la clase media que paga impuestos ¿Saben quién paga? Nosotros, los boludos;

Precio del pan: el 23% son impuestos;

Precio de la carne: el 28% son impuestos;

Precio de la leche: el 26% son impuestos;

Kicillof se burla de clase media y la clase trabajadora que paga esos impuestos para mantener el sistema populista. Pero no se confíen tanto porque un día esa clase media y esa clase trabajadora se va a cansar de tanta humillación y va a explotar en serio.