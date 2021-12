Jony Viale, duro con el Gobierno tras la suba de casos: “Le quieren echar la culpa a los ricos”

El pasado 5 de octubre, Alberto Fernández declaraba: “La pandemia ha pasado”. Con el aumento de casos de coronavirus en estos últimos días y los dichos del Presidente en carpeta, Jonatan Viale preparó un duro comentario para el arranque de +Realidad en LN+. “¿Quién lo manda a hablar al Presidente sobre estas cosas? Cada vez que Alberto dice algo, pasa lo contrario”, indicó.

“Se triplicaron los casos en 11 días ¿Hacía falta decir que la pandemia se había terminado? Pues bien, en este contexto el ministro de Salud de la provincia que peor manejó la pandemia dijo una frase peligrosa, discriminatoria y clasista”, introdujo previo a mostrar una placa con los dichos de Nicolás Kreplak. “Señores, la culpa es de los ricos. El acto de la democracia con 200 mil personas no contagia, el acto en Nueva Chicago de los grupos piqueteros con 40 mil personas no contagia, el acto del 17 de Octubre con Boudou y Hebe De Bonafini no contagia... el festejo de Cristina Kirchner con decenas de artistas en Pilar no contagia”, ironizó.

“Lo que dijo el ministro Kreplak no resiste el menor análisis ¿Qué busca? Dividir, como siempre hace el kirchnerismo. Argentinos de bien y argentinos de mal; ricos y pobres, buenos y malos, populares y oligarcas. Divide y reinarás, un recurso barato y sobre todo oxidado”, sentenció. A partir de ahí, replicó algunas declaraciones en sintonía con esa premsia que varios funcionarios dijeron a lo largo de la pandemia.

“Los runners porteños son unos millennials estúpidos e histéricos”, dicha por Luis Cámera; “los que viajan a Miami traen la variante Delta”, dicha por Florencia Carignano, directora de Migraciones y las propias palabras de Alberto Fernández cuando dijo: “Querían salir a correr, salgan a correr. Querían salir a pasear, salgan a pasear. Pero estas son las consecuencias”. “Siempre usaron la misma estrategia hostil y divisionista. Muchachos, en vez de buscar culpables hagan lo que tienen que hacer: vacunar a la población”, sentenció el periodista.

Su frase estuvo acompañada de un ranking donde muestra que la Argentina tiene apenas un 9,1% de su población vacunada con tres dosis. Tras eso, apuntó contra Cristina Kirchner por haber organizado una fiesta con artistas afines al Gobierno y recriminó: “El Gobierno sigue de joda mientras el pueblo sufre”.

Lejos de limitar su análisis a esos eventos, le dedicó unos minutos al debate por el impuesto a Bienes Personales que tuvo lugar en la Cámara de Diputados hace poco. “No se puede pifiar tan feo; no se pueden ir a Disney cuando el país los necesita”, arremetió. “Muchachos, son una vergüenza. No se puede jod... con el kirchnerismo. Ustedes sellaron un contrato con la sociedad que los votó, cuando los números están tan finitos no se pueden ir de joda. Si de verdad quieren terminar con el populismo, la ingenuidad no está permitida”, cerró hablándole a los tres diputados de Juntos por el Cambio que se ausentaron de la votación.