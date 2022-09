Jony Viale: “En boca del mentiroso...”

¿Por qué dejaron de creerle al pastor mentiroso? Porque era un mentiroso; porque dijo que lobo venía... y mintió; porque volvió a decir que el lobo venía; y mintió; y finalmente, cuando el lobo llegó, nadie lo socorrió; nadie le creyó.

Estudio sobre el atentado a CFK; consultora “reputación digital”; creencia de los usuarios sobre el suceso;

62,49% descreimiento

37,51% creencia

De cada 100 personas, 62 no creen en el suceso; ¿por qué? Olvídense de mi opinión; olvídense de mi postura; no importa lo que yo piense; quiero explicar con datos, con información, por qué una porción enorme de la sociedad argentina ya no le cree nada a Cristina Kirchner:

Nisman: montaron el “operativo suicidio”

Maldonado: montaron el “operativo desaparición forzada”

Cromañon: montaron el “operativo Ibarra inocente”

Tragedia de Once: montaron el “operativo la culpa es del maquinista”

Mintieron con Nisman; mintieron con Maldonado; mintieron con Cromañon; mintieron con Once; cuando un gobierno miente tanto lo cierto se hace dudoso; fijate cómo se armó el operativo “suicidio” del fiscal Nisman.

Te quiero contar algunas cosas de la investigación en la escena del crimen del fiscal Nisman. Te leo el expediente: circularon 60 personas en 130 m², P.F.A. no resguardó el celular de Nisman, la fiscal Fein circuló sin protección, dejaron entrar a la escena del crimen al secretario de seguridad, Sergio Berni, no grabaron el momento en el que levantan el arma homicida, pisaron “reiteradamente” una toalla en el baño donde yacía el cuerpo de Nisman; la fiscal se sentó en la cama de Nisman, pasaron luminol 25 días después del hecho; allanaron la casa de Diego Lagomarsino, última persona en ver con vida a Nisman, 50 días después, entraron al auto de Nisman 4 meses después del hecho; se llevaron el router del fiscal Nisman 6 meses después del hecho...

A todo eso agregale que Nisman:

tenía golpes

no tenía pólvora en mano;

no había carta de suicidio;

le entraron al celular una vez muerto;

los custodios lo dejaron solo;

tenía reuniones agendadas;

estaba de buen ánimo

alteraron el reloj de la PC;

se borró el contenido de las cámaras.

Pero, el gobierno kirchnerista decretó que fue un suicidio.

¿Vos sabías que los peritos mancharon con sangre de Nisman las balas y el cargador del arma?

¿Vos sabías que el secretario Berni discutió con la fiscal Fein para meterse en el baño y poder ver el cuerpo de Nisman?

Lo que te quiero mostrar con datos, con información, sin opinión, es por qué una parte enorme de la sociedad argentina desconfía del gobierno; porque sabe que ya mintieron con episodios gravísimos; lo mismo pasó con el caso de Santiago Maldonado, ¿qué hizo el kirchnerismo? Fabricó un operativo de “desaparición forzada”; Patricia Bullrich, ministra de seguridad, mandó a secuestrar, torturar, asesinar y hacer desaparecer el cuerpo de Maldonado; incluso hubo una campaña fuertísima en redes sociales; Axel kicillof: ¿dónde está Santiago Maldonado? @patobullrich

Fijate lo que decía por entonces Alberto Fernández.

¿Sabés lo que terminó concluyendo el juez Gustavo Gerald? “Maldonado murió por ahogamiento”. “El cuerpo no fue plantado”.

¿Sabés cuantos peritos de todas las partes participaron de la autopsia grabada con dos cámaras? 55.

¿Sabés lo que indicó la autopsia?

el cuerpo no presenta lesiones

no hay orificios de bala

no hay signos de arrastre

no hay señales de ahorcamiento

el tiempo de permanencia del cadáver en el agua fue de entre “60 y 78 días”

la causa de muerte fue “ahogamiento” (“asfixia por inmersión”) y además “hipotermia”

Pero al día de hoy el kirchnerismo sigue con el mito de la “desaparición forzada”.

Incluso hubo un famoso testigo “e” que llegó a inventar que vio a Santiago Maldonado golpeado, secuestrado y subido a un camión de gendarmería.

Cristina Kirchner al salir de su casa tras el ataque que sufrió Ignacio Sánchez - LA NACION

Lo que te quiero explicar es por qué tanta gente desconfía, porque en boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso.

Mintieron con la pobreza; mintieron con la desocupación; mintieron con la inflación; mintieron con la corrupción; llegaron a intervenir el INDEC para hacerle creer a la gente que en Argentina se había terminado el hambre y la indigencia; incluso Cristina llegó a decir que la pobreza era del 5%.

Te das cuenta por qué la sociedad no le cree al kirchnerismo. Para colmo, personas honestas dentro del kirchnerismo, como Maria Eugenia Bielsa duraron 5 minutos en el gobierno.

¿Sabés por qué Cristina nunca avaló a María Eugenia Bielsa como ministra? Porque había dicho la verdad.

Esta señora no llegó a completar el año de gestión como ministra de hábitat; la renunciaron y la reemplazaron con Jorge Ferraresi; un intendente ultrakirchnerista; entonces... en tiempos de posverdad, donde los hechos lamentablemente han dejado de importar; donde las sociedades usan el “sesgo de confirmación”... la enorme mayoría de la población no cree.

Mucho más cuando sin dejar pasar 24 horas del atentado contra Cristina hicieron un aberrante uso político del caso.

Así llamaron a la unidad y a la paz nacional; puteando a Clarin; a La Nación; a periodistas; a jueces; a fiscales; a opositores; llamaron a “amar” haciendo listas de enemigos a combatir.

Por eso, les recomiendo de todo corazón que revisen el origen de tanto odio.