Jony Viale: “País tomado”

Miren qué lindo país que tenemos en estos momentos: colegios tomados, fábricas tomadas, avenidas tomadas, aeroparque tomado, patagonia tomada. ¿Y el gobierno? Borrado. No está, no dice nada, no hace nada.

¿Vas atando cabaos de a poco, verdad? Colegios tomados, por La Cámpora. Fábricas tomadas por la izquierda troskista amiga de Pablo Moyano. La 9 de Julio tomada por el Polo Obrero, cercano a (Juan) Grabois. El aeroparque tomado por ATE, un gremio kirchnerista. La patagonia, tomada por grupos mapuches, que tienen buena onda con (Oscar) Parrilli y con exmontoneros.

¿Qué pensás de todo esto? ¿No será que se está buscando generar un clima de violencia, de anarquía, de anomia? ¿No será que que el kirchnerismo está buscando generar la sensación de que cualquier cosa puede pasar? ¿No será que el kirchnerismo se siente cómodo en el kilombo, en la pelea, en el conflicto, la violencia y el caos?

Había dicho Hebe de Bonafini después del alegato del fiscal (Diego) Luciani: “Queda un mes de batalla” ¿Qué había dicho La Cámpora? “Si la tocan a Cristina, qué kilombo se va a armar”.

“Más que quilombo, la palabra que deifne este momento de la Argentina es “caos”. Y el caos es malo porque no te deja vivir, no te deja saber:

1. A qué hora llegás al trabajo.

2. Si mandás o no a los chicos a la escuela.

3. Si te podés tomar un avión o no.

4. Si podés trabajar o no.

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) realizan hoy un paro de actividades y concentración en la sede de la Dirección de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo. LA NACION

¿Qué es lo contrario al caos? El orden. Las sociedades serias y organizadas necesitan el orden para vivir. EL orden te da:

1. Planificación.

2. Rutina.

3. Certidumbre.

4. Previsibilidad.

5. Tranquilidad.

6. Organización.

¿Cuál es el orden de la clase media? Estudiar; trabajar, disfrutar. Nada menos. Todo eso se perdió, en la Argentina ganó el caos. La vida en argentina es agotadora. Se volvió un país muy difícil de soportar y de vivir.

Argentina es un país tomado por decisión de alguien. No es muy difícil adivinar quién es.