Es docente, vive en Esquel y causa furor como “sirena”: “Esto nació en 2020 cuando probé mi mono aleta”

Paula Olmedo (30) es la fiel representante de un movimiento poco conocido en la Argentina: el marmaiding, la práctica de nadar con un disfraz de sirena. Gracias a su impronta y carisma, captó la atención de cientos de personas en las redes sociales y se convirtió en una de las difusoras más reconocidas del rubro. “Con el agua siempre sentí una conexión grande”, sostuvo en declaraciones con LA NACION.

Identificada en Instagram como @unasirenaenelsur, la mujer se encarga de compartir habitualmente un poco de la pasión que forma parte de su rutina. En la plataforma se pueden ver algunas fotos de ella en diversos espacios naturales de La Patagonia, como el Lago Futalaufquen, el Lago Epuyén o La Cascada Arroyo Esquel, ubicados en la provincia de Chubut.

Paula Olmedo en el Lago Epuyén como "sirena" en el agua @unasirenaenelsur

Con diferentes estilos y diseños, los llamativos trajes que viste en cada postal provocan diversas inquietudes entre los usuarios, quienes le hacen miles de preguntas al respecto. No obstante, siempre dejó en claro que su objetivo no solo es mostrar las respectivas producciones fotográficas que protagonizó, sino que su tarea también es dar conocer la disciplina que nació en China y que acumuló varios adeptos por todo el mundo.

“Mi fanatismo por las sirenas viene desde muy chiquita. Creo que muchas hemos jugado en la pileta y pasamos horas imaginando que somos una, pero la idea de vestirme como una surgió de más grande. Me sentía atraída por las cosas mágicas, como los duendes, las hadas y también las sirenas, que las tuve más a flor de piel”, explicó en este medio.

Si bien al principio simplemente sentía una atracción por estas criaturas marinas mitológicas, en 2019 fue más allá cuando descubrió que, lo que tanto le gustaba, tenía un nombre y un concepto específico: “El algoritmo de Instagram me sugirió el marmaiding, ya que cuando a uno le gusta algo te lo ofrece. Lo que más me llamó la atención de todo fue encontrarme con que había personas que trabajaban de esto a tiempo completo”.

Luego de ahondar un poco más, ingresó de lleno a este rubro desde el lado artístico. “Se me ocurría que, con los paisajes hermosos de Esquel, daba para vestirse y hacer contenido. Nunca dije: ‘Voy a trabajar de esto’. Al principio solo me compré una cola de sirena”, contó. Asimismo, supo que en algunos lugares el marmaiding está considerado como un deporte, por lo que tenía que entrenar y prepararse: “El 2020 fue un momento especial para mí, ya que por la pandemia fue donde tuve más tiempo de investigar. En esos tiempos probé por primera vez mi monoaleta en el lago”.

Con diversos diseños, Paula sorprende a las personas que la observan en plena actividad @unasirenaenelsur

Además de invertir parte de su tiempo en esta labor, Olmedo también trabaja como docente de nivel inicial. En ese espacio, sus alumnos le demuestran constantemente su fascinación y están al tanto de lo que realiza. “Tenemos un montón para aprender de los chicos. A ellos les encanta que les muestre fotos, y me dicen: ‘Seño, vi una publicación tuya, qué lindas estás’. También me preguntan cómo hago para ser una sirena, pero yo les explico que es un traje. No se lo toman para nada raro, soy conocida como ‘la seño sirena’ en el ámbito de la docencia”.

Si bien la actividad le trajo varias alegrías, admitió que la exigencia física que implica hace que deba suspenderla en diversas ocasiones: “Lleva mucho esfuerzo y a veces estoy cansada, por este motivo dejé de nadar un tiempo. Yo lo hago porque me gusta y no me obligo a hacerlo”. No obstante, afirmó que es algo que la llena por completo: “Con el agua siempre sentí una conexión grande, siempre me gustó el mar y el lago, me transmiten paz”.

Además de la vestimenta propia de sirena, uno de los pasos a seguir para ser un experto en marmaiding es realizar el ejercicio de la apnea, que tiene el objetivo de aguantar la respiración por debajo del agua. “Hice un curso online y con eso pude saber lo básico para practicarlo en seco y en el agua. Con el tema del frío también me preguntan cómo hago, pero no nado cuando hacen menos de 25 grados, lo hago más que nada en verano”, aclaró.

Por último, y respecto de la repercusión que generó en las redes sociales, sostuvo que la tomó por sorpresa: “Para mí fue una locura, hago todo esto porque me hace feliz y los cercanos también comparten mi felicidad, me llegan muchos comentarios positivos”.

Olmedo visita cientos de atractivos naturales en Chubut @unasirenaenelsur

Dónde se practica el marmaiding en Buenos Aires

En diálogo con este medio, el instructor de buceo y director de la escuela de natación @ohanafreedivers, Julián Losada, dio más detalles sobre la actividad y explicó cuál es el curso certificado que él realiza en la Argentina.

“Esto existe hace mucho, pero tomó mucho reconocimiento en el mundo en los últimos 5 a 10 años con el aumento de ‘sirenas’, sobre todo en Asia y luego en Europa. En el país tengo conocimiento de su existencia desde 2018, pero hace casi un año que nosotros iniciamos con el curso de Mermaid”, expresó.

Las clases que da las lleva a cabo en la pileta del club Ateneo Popular, ubicada en el barrio de Versalles. Son los pioneros en brindar certificaciones internacionales y darle un marco de seguridad y conocimiento.

“Damos dos opciones de cursos de mermaid, uno es una experiencia de un día donde se les da un manual, una introducción teórica, y a su vez se les enseña cómo usar el equipo. Luego, tenemos una hora de pileta donde aprenden a cómo moverse y sacarse fotos de forma segura, pero es muy reducido. También tenemos el curso mermaid de tres días donde hacen lo mismo que en el anterior, pero además sumamos toda la parte de apnea, que incluye la fisiología del cuerpo, física, técnicas de rescate y autorrescate. También incluye una sesión fotográfica bajo el agua”, detalló.

Algunas de las fotos del curso que realiza Julián Losada Gentileza Julián Losada

Por último, y respecto de su trabajo, dijo que su papel principal es dar los cursos de apnea y los entrenamientos específicos. Asimismo, acompaña a los participantes en todo el proceso.

“Tengo unos 30 alumnos en mi pileta, unas 3 veces por semana. Creo que el mermaiding en estos años creció muchísimo, desde que comencé yo, hace un año, le dimos curso a varias personas sin hacer ningún tipo de publicidad. Ahora, con más exposición, tenemos más de 40 personas en agenda”, cerró.