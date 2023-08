escuchar

¿Sabés quién fue zaqueo? Era un ladrón; en realidad, era el jefe de recaudadores del imperio romano; ¿qué hacía el tipo? Le cobraba impuestos confiscatorios al pueblo. Los saqueaba. Entonces la gente lo odiaba y lo trataba de “chorro”. Hasta que un día Jesús visita Jericó y decide quedarse a dormir en su casa. Entonces “zaqueo” entiende que le había robado a los pobres y decide devolver su fortuna. Señores, parece que zaqueo ha vuelto a las andanzas.

¿Sabés quién explica muy bien cómo funciona “saqueos sa”? Una señora llamada Cristina Kirchner en el año 2012. Presta mucha atención. Cristina reconoce que el Partido Justicialista organizó los saqueos en 1989 a Alfonsín y en 2001 a Fernando de la Rúa. Ella también reconoce que el Partido Justicialista fue golpista porque estaba fuera del poder y quería volver. ¿Qué hicieron? Activaron “saqueos SA”.

¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está Cristina? ¿No te parece curioso que se hayan borrado después de semejante derrota? ¿No te parece curioso que el clima se haya empezado a pudrir en distritos donde no gobierna el peronismo? Otra pregunta: ¿a quién le conviene enrarecer el clima justo ahora? ¿A la oposición o al gobierno?.

¿Qué pasa una semana después de las PASO? Comienzan los saqueos. Muchachos: tenemos cara, pero no somos tan boludos. Entonces, se deduce que hay una lógica puramente extorsiva para el próximo gobierno se llame como se llame. El mensaje es: “No van a poder gobernar”.

¿Te das cuenta? Son los mismos actores que ahora. Mario Ishii maneja Jose C. Paz hace 24 años. La pobreza en Jose C. Paz supera el 60%. ¿Qué hace? Ishii explota esa pobreza. ¿Qué dice? Si no me giran los fondos para mantener a mis pobres los saco a la calle y la pudro. Hay una utilización nefasta y extorsiva de los pobres.

¿Cuánta gente maneja el Movimiento Evita? 600 mil personas. Un equivalente a siete canchas de River. Tienen un poder de daño fenomenal. Ahora bien: ¿por qué están tan desesperados? Porque consideran altamente probable quedar afuera del ballotage. El kirchnerismo analiza seriamente quedar afuera del ballotage. Sería la primera vez en la historia que el peronismo sale tercero. ¿Qué está viendo el kirchnerismo? Que la situación es probablemente irreversible.

El peronismo inauguró una nueva categoría en la ciencia política. Se llama “pre-golpismo”. Es decir, hacer un golpe antes que Bullrich o Milei estén en funciones. De manera que, el próximo presidente va a tener que ser inteligente para no caer en las provocaciones. Piensen esto: lo mejor que le puede pasar al kirchnerismo es el caos. Cuanto menos orden, más caos. Cuánto más caos, más chances tendrán de volver. Por algún motivo, Cristina eligió a Milei como su nuevo adversario, por algún motivo les resulta cómodo.